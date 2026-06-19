Preşedintele partidului REPER, Camelia Sălcudean, acuză un „asalt coordonat, pe mai multe fronturi” care pun în pericol „direcția democratică a țării ” ca să declanşeze operaţiunea de racolare de noi membri.

Trei ONG-uri au anunţat pe facebook că declanşează un protest, fără aprobare, vineri, la ora 19.00, în Piaţa Victoriei, ca să „apere democraţia”.

Camelia Sălcudean, şefa REPER, scrie că „cei care au început să facă lucruri corecte pentru țara asta sunt atacați simultan exact în momentul în care reformele au început să producă rezultate”.

Acesta profită de evenimentele de pe scena politică pentru a face recrutări pentru partid şi pune la bătaie „competenţa” şi „integritatea” drept concepte centrale ale formaţiunii.

„Situația e critică. Nu pentru că măsurile economice ar fi greșite, ci pentru că însăși direcția democratică a țării este pusă în pericol. REPER nu stă deoparte. România noastră are nevoie de oameni care înțeleg miza și au curajul să rămână în picioare, nu spectatori la o orchestrare josnică. Dacă ți-ai pus vreodată întrebarea ce poți face concret pentru direcția democratică și reformistă a țării, acesta e momentul. REPER este echipa care pune competența și integritatea în centrul acțiunilor sale, știind că doar așa pot avea acțiune politică reală. Strângem rândurile. Te așteptăm.”

Deocamdată, nu se ştie ce rânduri pot fi strânse la REPER, având în vedere că formaţiunea politică nu are publicat pe siteul oficial niciun număr concret al membrilor pe care îi are înscrişi.

Fostul preşdinte al partidului, Dragoş Pîslaru, s-a înscris în PNL şi a fost numit ministru al Fondurilor Europene în cabinetul lui Ilie Bolojan.