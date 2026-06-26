Garda de Mediu și IGSU au descoperit nereguli grave la cele 50 de gropi de gunoi ecologice din România. Ce amenzi au fost date

Garda de Mediu și IGSU au verificat, în intervalul 25 mai-12 iunie, toate cele 50 depozite conforme de deșeuri municipale clasa B din România. S-au descoperit mai multe probleme legate de gestionarea levigatului și funcționarea sistemelor de captare a biogazului. Mai mult, nu erau respectate măsurile de prevenire a incendiilor, potrivit Digi24.

„Garda Naţională de Mediu şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă au verificat toate cele 50 de depozite conforme de deşeuri municipale clasa B din România, într-o acţiune naţională desfăşurată înaintea sezonului cald, perioadă în care creşte riscul de autoaprindere şi incendii. Controalele au avut loc în perioada 25 mai – 12 iunie 2026 şi au vizat atât respectarea legislaţiei de mediu, cât şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor”, a anunțat, ineri, Garda de Mediu.

În urma verificărilor, comisarii Gărzii Naţionale de Mediu au dat 18 amenzi contravenţionale, în valoare totală de 850.000 lei, 5 avertismente şi au dispus măsuri de remediere pentru deficienţele constatate.

În paralel, inspectorii IGSU au dat 157 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 36 de amenzi, în valoare totală de 288.000 lei.

„Principalele nereguli constatate au vizat exploatarea zilnică a depozitelor, gestionarea levigatului, funcţionarea sistemelor de captare a biogazului, dotările pentru intervenţie în caz de incendiu şi respectarea fluxului legal al deşeurilor”, a mai transmis instituţia citată.

Ce nereguli au fost descoperite

Printre problemele identificate, enumerăm:

lipsa compactării şi acoperirii corespunzătoare a deşeurilor;

acumulări sau scurgeri de levigat;

staţii de epurare exploatate deficitar;

sisteme de biogaz nefuncţionale sau insuficient utilizate;

reţele de hidranţi nealimentate corespunzător;

lipsa rezervelor minime de pământ sau nisip pentru intervenţie rapidă;

depozitarea unor deşeuri netratate sau colectate separat pe corpul depozitului;

deficienţe în monitorizarea factorilor de mediu.

„Deşi depozitele verificate sunt amplasamente conforme, rezultatele controalelor arată că modul de exploatare zilnică poate genera riscuri importante pentru mediu, sănătatea populaţiei şi siguranţa comunităţilor, în special în sezonul cald. Pentru reducerea acestor riscuri, GNM şi IGSU au dispus măsuri pentru remedierea deficienţelor, cu termene clare pentru operatorii verificaţi”, a mai spus Garda de Mediu .

Raportul comun propune și clarificări legislative, astfel încât regulile aplicabile depozitelor de deşeuri să fie mai clare şi mai uşor de aplicat.

„Printre acestea se numără delimitarea mai precisă a responsabilităţilor între operatori şi autorităţi, introducerea unor cerinţe speciale pentru exploatarea depozitelor în sezonul cald şi stabilirea unor metode mai clare pentru evaluarea disconfortului olfactiv”, mai susțin comisarii Gărzii de Mediu.

De asemenea, pompierii din mai multe judeţe au fost nevoiţi să intervină pentru stingerea unor incendii care au izbucnit la gropi de gunoi, intervenţiile fiind dificile, din cauza căldurii sau a vântului, din cauza cantităţilor mari de gunoaie, dar şi din cauza fumului.