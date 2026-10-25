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George Simion a sărbătorit Ziua Armatei Române în oraşul-simbol al luptelor din cel de-al Doilea Război Mondial. La final, a făcut şi o baie de mulţime

Luiza Dobrescu
George Simion a sărbătorit Ziua Armatei Române în oraşul-simbol al luptelor din cel de-al Doilea Război Mondial. La final, a făcut şi o baie de mulţime
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Liderul AUR, George Simion, a fost prezent la festivităţile prilejuite de Ziua Armatei Române la Monumentul Ostaşului Român de la Carei, Satu Mare.

Simion a profitat de ocazie şi a făcut o baie de mulţime, însoţită de poze cu simpatizanţii săi. La final,  a postat şi un mesaj pe pagina sa de facebook.

„25 octombrie este ziua în care trebuie să ne amintim cu respect de sacrificiul celor care au apărat România și să le mulțumim militarilor care își servesc astăzi Patria!

La mulți ani, Armatei Române! Cinste și recunoștință eroilor noștri!”.

Orașul Carei a devenit un simbol al luptei ostașilor români în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, iar monumentul este opera renumitului sculptor băimărean, Gheza Vida.

Sculptura a fost terminată în anul 1964 și este amplasată în centrul orașului, pentru a marca două decenii de la luptele din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, din zona Careiului.

Sursă foto Facebook George Simion/PortalSM

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