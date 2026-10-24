Liderul AUR, George Simion, a participat la o conferinţă internaţională, care a avut loc la Praga-Cehia, alături de cei doi viceprim-miniștrii Karel Havlíček şi Petr Macinka.

Evenimentul „Together Stronger!” a avut loc vineri seara şi a debutat cu o cină de deschidere, la care Simion s-a alăturat celor doi adjuncți ai premierului suveranist Andrej Babiš.

Karel Havlíček şi Petr Macinka dețin totodată două portofolii cheie în guvernul de la Praga. În timp ce Havlíček se află la cârma Ministerului Industriei și Comerțului, Macinka conduce Ministerul Afacerilor Externe.

Liderul AUR este unul dintre invitații celei de-a cincea ediții a conferinței organizate la Praga, care are loc între 23-25 octombrie, şi este organizată de Asociația Patrimonium Sancti Adalberti.

Alături de Simion s-au mai aflat şi alți membri ai guvernului ceh, parlamentari, eurodeputați și intelectuali din peste cincisprezece țări europene.

Înființată în 2020, organizația Patrimonium Sancti Adalberti are drept obiectiv principal întărirea cooperării dintre țările Europei Centrale și de Est.

În cadrul acesteia, s-a creat o platformă de dezbatere care analizează dimensiunile culturale, istorice, politice, economice și de securitate din această parte a Europei.

În cadrul celor trei paneluri care vor avea loc sâmbătă, experți și reprezentanți ai mediului academic vor dezbate despre piața central-europeană, riscurile de securitate și protejarea granițelor externe, respectiv poziția acestei regiuni în noua lume multipolară.