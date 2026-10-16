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Graba de final a Guvernului Bolojan. 14 Hotărâri de Guvern dintr-un foc, într-o singură zi. De la dublarea amenzilor CNA până la eliberarea unui subprefect din funcţie şi aprobarea unei steme de comună

Luiza Dobrescu
Graba de final a Guvernului Bolojan. 14 Hotărâri de Guvern dintr-un foc, într-o singură zi. De la dublarea amenzilor CNA până la eliberarea unui subprefect din funcţie şi aprobarea unei steme de comună
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În ceea ce poate fi ultima şedinţă de guvern pe care o prezidează – dacă Guvernul Luca Niculescu va fi învestit la începutul săptămânii viitoare – premierul interimar Ilie Bolojan a tras tare să treacă 14 Hotărâri de Guvern. Printre acestea se numără și dublarea amenzilor pentru sancţiunile pe care le poate da Consiliul Naţional al Audiovizualului, eliberarea Mariei Buzas-Fekete din funcţia de subprefect de Cluj, respectiv aprobarea noii steme a comunei Lunca Banului din județul Vaslui. Hotărârile s-au aflat pe lista celor adoptate pe ordinea de zi de vineri, 16 octombrie 2026.

Amenzi dublate la CNA, semnate de Bolojan în ultima şedinţă

Primele patru Hotărâri se referă la actualizarea valorii de inventar a mai multor bunuri imobile din patrimoniul unor instituţii publice, iar comuna Lunca Banului din Vaslui are o stemă nouă graţie semnăturii lui Ilie Bolojan.

De asemenea, Bolojan a semnat şi actualizarea limitelor amenzilor contravenționale prevăzute la art. 90 și 91 din Legea audiovizualului nr. 504/2002

„Hotărârea actualizează, în funcție de evoluția indicelui inflației, cuantumul amenzilor contravenționale aplicate pentru nerespectarea unor prevederi ale Legii audiovizualului nr. 504/2002.

Actualizarea amenzilor contravenționale în funcție de rata inflației cumulate de la ultima stabilire a cuantumului acestora, în anul 2009, este justificată de diminuarea valorii reale a sancțiunilor ca urmare a evoluției prețurilor. În acest context, actualizarea amenzilor are ca scop corelarea nivelului acestora cu evoluțiile economice înregistrate în perioada 2009–2026 și menținerea eficienței mecanismului de sancționare”, motivează Guvernul României.

De asemenea, Bolojan a semnat şi actul normativ care reorganizează Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor împotriva Regimului Comunist.

Se stabileşte o structură care să reflecte domeniile de competență ale instituției, fără a majora numărul maxim de posturi.

Printre ultimele Memorandumuri semnate, Bolojan a numit membru în C.A pe un apropiat al lui Mihai Jurca

Guvernul Ilie Bolojan a aprobat şi bugetul pentru Societatea Complexului Energetic Valea Jiului S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Societatea Complexului Energetic Oltenia S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, precum şi câteva memorandumuri.

Unul dintre acestea se referă la înfijnţarea unui Hub Național pentru Diplomație Științifică, dar şi numirea unui nou membru în Consiliul de Administraţie al Societății Rețele Electrice România S.A. Despre Raul-Mircea Gutin – consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, se ştie că este un apropiat al şefului Cancelariei Primului Ministru, Mihai Jurca.

Presa bohoreană a scris despre Gutin că a lucrat peste 7 ani în cadrul companiei Nidec din Parcul Industrial I din Oradea, ocupând poziția de manager general între 2022 și 2024.

Raul Gutin face parte din promoția 2007 a Facultății de Relații Internaționale și Studii Europene a Universității din Oradea și a lucrat anterior și pentru alte companii locale precum Celestica și Shinheung Electronics.

Comentarii 1
  • Marius George

    Sper sa se sesizeze Militia din Romania DNA Diicot SRI pentru uzurparea functiei de premier pentru elaborarea de „legi” fara drept in momentul cand ai fost demis de Parlamentul Romaniei contractele fara licitatie cu Rheinmetall vanzarea portului Mangalia ..sa va mai zic? si sa bagati jigodia asta la parnaie …ca acolo ii este locul ! da despre flegma pe gard asta de Bolojan e vorba !

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