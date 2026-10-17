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Guvernul Bolojan a dus datoria publică la 1.205 miliarde lei. Doar în 2026, a acumulat 67,7 miliarde de lei la datorie

Guvernul Bolojan a dus datoria publică la 1.205 miliarde lei. Doar în 2026, a acumulat 67,7 miliarde de lei la datorie
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Guvernul Bolojan a dus datoria publică la 1.205 miliarde lei, în iulie 2026, potrivit ultimelor date furnizate de Ministerul Finanțelor. Doar în 2026, a acumulat 67,7 miliarde de lei la datorie.

Datoria guvernamentală a României a ajuns la aproape 1.205 miliarde de lei în iulie 2026, reprezentând 60,4% din Produsul Intern Brut (PIB). În iunie, aceasta era de 1.197 miliarde de lei, respectiv 60% din PIB. Datoria pe termen mediu și lung a urcat la 1.144 miliarde de lei, iar cea pe termen scurt a crescut la 60,54 miliarde de lei.

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Guvernul Bolojan a dus datoria publică la 1.205 miliarde lei. Doar în 2026, a acumulat 67,7 miliarde de lei la datorie

Guvernul Bolojan a dus datoria publică la 1.205 miliarde lei. Doar în 2026, a acumulat 67,7 miliarde de lei la datorie. Foto: Shutterstock

Cea mai mare parte a datoriei publice era formată din titluri de stat, în valoare de 961,41 miliarde de lei. Împrumuturile însumau 219,4 miliarde de lei. Datoria era de 536,23 miliarde de lei în moneda națională, 539,9 miliarde echivalent în euro și 125,79 miliarde echivalent în dolari. În iulie 2026, datoria administrației publice centrale a urcat la 1.177 miliarde de lei, dintre care 1.116 miliarde de lei reprezentau datoria pe termen mediu și lung.

Datoria administrațiilor locale a crescut la 27,73 miliarde de lei în iulie 2026. În aceeași lună, datoria internă a administrației publice a ajuns la 607,38 miliarde de lei, echivalentul a 30,5% din PIB, față de 29,9% în iunie 2026.

Datoria externă a administrației publice a scăzut la 597,6 miliarde de lei în iulie, echivalentul a 30% din PIB. Cea mai mare parte, 590,7 miliarde de lei, aparținea administrației centrale, iar 6,91 miliarde de lei, celei locale.

Comparație cu anii anteriori

În primele șase luni ale lui 2026, datoria guvernamentală a înregistrat o creștere. La finalul lui 2025, datoria publică ajunsese la 1.137,3 miliarde de lei, adică 59,3% din PIB. În 2024, era de 964,8 miliarde de lei (54,8% din PIB), iar în 2023, de 784,2 miliarde de lei (49,3% din PIB), arată Profit.ro.

Datoria publică a României a depășit pragul de 60% din PIB în octombrie anul trecut, dar datele au fost ulterior revizuite. Regulile UE prevăd o limită de 60% pentru datorie și de 3% pentru deficitul bugetar. Planul fiscal al României urmărește reducerea deficitului sub 3% din PIB. Totodată, urmărește și stabilizarea datoriei în jurul pragului de 60% până în 2030-2031.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

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