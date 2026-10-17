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Procurorul din dosarul Alfred Bulai, trimis în judecată după ce ar fi condus sub influența drogurilor la volan

Procurorul din dosarul Alfred Bulai, trimis în judecată după ce ar fi condus sub influența drogurilor la volan
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Procurorul Horia Țiugan, care s-a ocupat de cazul fostului profesor Alfred Bulai, a fost trimis în judecată după ce a fost acuzat că a condus o mașină în jurul orei 2:25 pe un drum public din județul Giurgiu după ce ar fi consumat substanțe psihoactive pe 2 mai 2025. Bărbatul a fost oprit de Poliția Rutieră Giurgiu, unde a fost testat cu aparatul Drug Test și a ieșit pozitiv la amfetamină. La analizele toxicologice realizate la Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” ar fi fost identifcată în organismul procurorului și ketamină.

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Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au decis trimiterea în judecată la 14 octombrie

Procurorul a declarat la audieri că se află sub un tratament de aproape 6 luni. Nu avea însă prescripție pentru medicamentul respectiv. Dosarul a fost trimis în instanță de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București. Având în vedere că inculpatul este magistrat, cazul va fi judecat în primă instanță de instanța competentă pentru această categorie de persoane.

Anchetatorii au transmis că, potrivit expertizei medico-legale, substanțele găsite în organism i-au afectat capacitatea de a conduce în momentul în care a fost oprit în trafic. Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au decis trimiterea în judecată la 14 octombrie 2026. Dosarul a ajuns la Curtea de Apel București, unde va fi judecat pentru prima dată.

„Potrivit concluziilor raportului de expertiză medico-legală, substanțele identificate i-au afectat inculpatului capacitatea de a conduce autoturismul la momentul depistării în trafic”, conform anchetatorilor.

Alfred Bulai a fost trimis în judecată pentru agresiune sexuală în formă continuată

Horia Țiugan a ajuns în atenția publicului după ce s-a ocupat de ancheta în cazul fostului profesor universitar Alfred Bulai. Fostul profesor a fost trimis în judecată pe 31 martie, după ce procurorii s-au sesizat din oficiu în urma dezvăluirilor dintr-o investigație de presă din iulie 2024. La acel moment, mai multe studente au susținut că fostul profesor de la SNSPA le-ar fi abuzat sexual și că s-ar fi folosit de statutul său pentru a le împiedică să dezvăluie faptele.

Una dintre victimele lui Alfred Bulai le-a povestit anchetatorilor cum au continuat abuzurile lui Alfred Bulai și după stagiul de practică din comuna Albac, din vara anului 2023. Din cauza situațiilor jenante și apăsătoare prin care a trecut în perioada de practică, studenta lui Alfred Bulai a decis că ceară ajutorul unui psiholog.

Bulai și-ar fi manipulat studenții cu așa-zise „jocuri psihologice”

Gândul a prezentat în acel moment, în exclusivitate, extrase din interceptările unor convorbiri telefonice ale lui Alfred Bulai, informații stupefiante despre ceea ce se întâmpla în stagiile de practică supervizate de sociolog și continuă, acum, seria dezvăluirilor-șoc din această anchetă de proporții.

Așa-zisele „jocuri psihologice” pe care Alfred Bulai le impunea studenților și studentelor aveau o pronunțată tentă sexuală, iar sociologul a mers chiar mai departe și a supus-o pe una dintre studente unei presiuni crescânde, care a adus-o pe aceasta în stare de șoc. (declarațiile studentei, cu puternic impact emoțional, pot fi citite AICI)

Horia Țiugan va fi judecat pentru faptele de care este acuzat. Până la o decizie definitivă a instanței, acesta beneficiază de prezumția de nevinovăție.

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