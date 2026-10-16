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Iarna a lovit în forță România. Ninsori abundente pe Transfăgărășan și în alte zone montane din țară. Prognoză de ultimă oră de la ANM

Elena Popescu
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Iarna și-a făcut simțită prezența în mai multe zone montane din România, unde ninsorile abundente au acoperit șoselele cu un strat consistent de zăpadă.

Vineri dimineață, drumarii au intervenit cu utilaje de deszăpezire pe Transfăgărășan, în timp ce ninsorile au afectat și Pasul Prislop, care face legătura între Maramureș și Suceava. Temperaturile au coborât până la -7 grade Celsius la Vârful Omu, iar autoritățile îi avertizează pe șoferi să nu se aventureze pe drumurile montane fără echiparea corespunzătoare a autoturismelor.

La Cabana Capra din zona Transfăgărașan, peisajul s-a transformat, peste noapte, într-unul de vis. Zăpada a acoperit totul cu un strat alb, strălucitor, iar fulgii nu contenesc să cadă.

Ninsorile au început încă de joi seară în zonele înalte ale județului Argeș, iar până vineri dimineață acumulările de zăpadă au devenit semnificative pe DN 7C – Transfăgărășan.

Angajații Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov au fost mobilizați pentru curățarea carosabilului, intervenind cu utilaje de deszăpezire și materiale antiderapante.

Transfăgărășanul, acoperit de zăpadă. Avertisment pentru șoferi

Reprezentanții DRDP Brașov avertizează că vremea de iarnă va persista în următoarele zile, iar circulația în zona alpină poate deveni periculoasă pentru șoferii care nu au autoturismele pregătite pentru astfel de condiții.

”Intervenim cu utilajele de deszăpezire şi materiale antiderapante în zona alpină a Transfăgărăşanului pentru a curăţa carosabilul de acumulările semnificative de zăpadă. Condiţiile meteo vor rămâne asemănătoare şi în următoarele zile, aşa că vă rugăm să nu circulaţi pe acest sector dacă nu sunteţi pregătiţi pentru condiţii de iarnă!”, au transmis reprezentanții DRDP Brașov.

Ninsorile au afectat și DN 18, în Pasul Prislop, una dintre principalele legături rutiere dintre județele Maramureș și Suceava. De asemenea, precipitații sub formă de ninsoare au fost semnalate și în județul Harghita, potrivit  Antena 3 CNN.

Ger la munte, în plină lună octombrie. Minus 7 grade la Vârful Omu

Valul de aer rece a provocat o scădere accentuată a temperaturilor în zona montană, unde mai multe stații meteorologice au înregistrat valori negative.

Cele mai scăzute temperaturi raportate au fost:

  • Vârful Omu: -7°C, cu o temperatură resimțită de -10°C;
  • Țarcu: -5°C, resimțite ca -8°C;
  • Călimani și Bâlea: -4°C;
  • Ceahlău: -3°C;
  • Sinaia și Păltiniș: 0°C.

Prognoza ANM

La altitudini mari, în general de peste 1500 m, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și cu precădere în Carpații Meridionali și Orientali, pe tot intervalul se va depune strat de zăpadă în general de 5…15 cm, arată Adminitrația Națională de Meteorologie.

Vremea se va menține rece pentru această perioadă.

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