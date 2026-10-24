Bolojan, pe urmele lui Nicușor Dan. Fostul premier i-a suflat pe rând simpatizanții, influencerii, televiziunile și, într-un final, mesajele. Celebrul „Mulțumesc”, folosit de Nicușor Dan, a fost și el copiat recent. Urmează funcția de președinte al României – Bolojan 2030

La câteva ore după ce a plecat de la Palatul Victoria, Bolojan a postat, pe pagina personală de Facebook, un mesaj în care le transmite românilor faptul că s-a simțit onorat să fie premier și că „a dovedit că se poate guverna și altfel”. Imaginea care însoțea textul postării includea doar două cuvinte – „Mulțumesc, România!”. Un mesaj aparent simplu, un exercițiu de sinceritate, dar care amintește de un alt moment politic. De precampania lui Nicușor Dan din 2024, pentru al doilea mandat la Primăria Capitalei.

Nu este prima dată când Bolojan merge în pantofii lui Nicușor. Majoritatea susținătorilor de azi, de la jurnaliști, influenceri, artiști, intelectuali și persoane publice de tot felul, au fost, inițial, „nicușoriști” convinși. La fel și trusturi întregi de presă. Inclusiv rolul de salvator al țării a fost preluat de Ilie Bolojan de la Nicușor Dan.

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Ilie Bolojan și Nicușor Dan, mesaje la indigo. Cum le „mulțumesc” românilor

În precampania electorală pentru Primăria Capitalei din 2024, Nicușor Dan a consacrat mesajul „Mulțumesc”.

Afișarea panourilor a început aproximativ la sfârșitul lunii martie – începutul lunii aprilie 2024, înainte de începerea campaniei electorale oficiale.

Pe atunci, blocuri, intersecții, mașini, panouri, întreg orașul era împânzit de același mesaj simplu, dar eficient – Mulțumesc, care i-a atras lui Nicușor Dan un val uriaș de simpatie.

Un întreg aparat de propagandă l-a preluat, lăudând simplitatea și onestitatea gestului.

La fel de eficient s-a dovedit și acum, la 2 ani distanță, doar că pentru Ilie Bolojan. Mesajul a fost apreciat de 186 de mii de oameni.

Practic Ilie Bolojan joacă o carte eficientă care antrenează emoții simple și activează aceleași mecanisme și resorturi ca Nicușor Dan. Adresează românilor același „Mulțumesc”, ca simbol al recunoștinței pe care le-o poartă, jucând în același film al simpllității și al onestității în care a debutat inițial Nicușor Dan.

La mijloc nu e o simplă coincidență. Încă din primele luni de mandat al celor doi s-a vorbit despre o rivalitate inevitabilă care va duce la ruptura de azi. Încă de la debutul guvernării a fost vehiculat scenariul Bolojan-2030, un proiect de candidatură prezidențială pentru Bolojan, lucru care nu a fost negat niciodată public de fostul premier. Inclusiv în una dintre ultimele apariții publice în calitate de premier demis, întrebat direct dacă va candida în 2030, acesta nu a negat răspicat un astfel de scenariu:

„Până în 2030, avem 2028”, a spus Ilie Bolojan la B1, cu 5 zile înainte de învestirea Guvernului Niculescu.

Cu alte cuvinte, Ilie Bolojan lasă să se înțeleagă că, dacă PNL va marca o victorie la parlamentarele din 2028 și va prelua guvernarea, orice se poate întâmpla. Inclusiv punerea în scenă a proiectului Bolojan-2030, care l-ar lăsa pe Nicușor Dan și fără funcția de președinte.