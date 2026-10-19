Ilie Bolojan s-a întâlnit cu delegația Comisiei de la Veneția: „Calitatea actului justiției este strâns legată de calitatea legislației, dar și de interpretare”

Premierul Ilie Bolojan a primit luni, la Palatul Victoria, o delegație a Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția), condusă de Marta Cartabia, în contextul participării celei de-a doua ediții a Forumului dedicat statului de drept, care are loc în România.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a subliniat, în cadrul întâlnirii, importanța calității actului de justiție pentru restabilirea încrederii cetățenilor în stat și în instituțiile publice.

„Calitatea actului justiției este strâns legată de calitatea legislației, dar și de interpretare. Dacă nu există consecvență, echilibru și predictibilitate a soluțiilor, încrederea cetățenilor este redusă în instituțiile statului”, a afirmat șeful Executivului.

Premierul Bolojan a mulțumit Comisiei de la Veneția pentru expertiza și sprijinul permanent de care a beneficiat România și a precizat că țara noastră are nevoie în continuare de acest parteneriat.

Președinta Comisiei de la Veneția, Marta Cartabia a oferit prim-ministrului Bolojan un exemplar al „Listei actualizate a criteriilor privind statul de drept”.

La întrevederea de la Palatul Victoria, împreună cu premierul Ilie Bolojan au mai participat, din partea Guvernului, consilierii de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului Luminița Odobescu și Andrei Lupu.