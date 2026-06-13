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Imagini de la „Marșul Normalității” la care au participat Diana Șoșoacă, Dan Diaconescu și mai mulți preoți

Imagini de la „Marșul Normalității” la care au participat Diana Șoșoacă, Dan Diaconescu și mai mulți preoți
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Câteva sute de persoane au participat, sâmbătă, la „Marșul Normalității” în București, cu doar câteva ore înainte ca tot în Capitală să aibă loc marșul Bucharest Pride. În fruntea coloanei s-a aflat lidera S.O.S România, Diana Șoșoacă, Dan Diaconescu, dar și mai mulți preoți.

Eurodeputata Diana Șoșoacă a organizat un „Marș al Normalității”, după ce mai multe misiuni diplomatice acreditate la București și-au reafirmat sprijinul pentru comunitate LGBTIQ+ din România.

Presedinta partidului S.O.S. Romania, Diana Sosoaca, participa la Marsul pentru normalitate, organizat de Noua Dreapta in sprijinul valorilor familiei traditionale, in Bucuresti, sambata, 13 iunie 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

La manifestație a participat și Dan Diaconescu.

Dan Diaconescu participa la Marsul pentru normalitate, organizat de Noua Dreapta in sprijinul valorilor familiei traditionale, in Bucuresti, sambata, 13 iunie 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Marșul a început la ora 10:30, cu adunarea participanților în Piața Victoriei. Traseul a inclus Piața Victoriei – Piața Romană – Universitate – Piața Unirii – Dealul Patriarhiei.

Persoane participa la Marsul pentru normalitate, organizat de Noua Dreapta in sprijinul valorilor familiei traditionale, in Bucuresti, sambata, 13 iunie 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Printre scandările participanților la „Marșul Normalității” s-au auzit:  „Noi suntem popor creştin”, „Ei sunt copiii noştri”, „Pentru copii”, „Totul pentru copii”.

Persoane participa la Marsul pentru normalitate, organizat de Noua Dreapta in sprijinul valorilor familiei traditionale, in Bucuresti, sambata, 13 iunie 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

De asemenea, pe pancartele acestora mesajele scrise erau: „Vrem pace nu război”, „Noi suntem normalitate”, „Stop parteneriatelor, căsătoriilor, adopţiilor homosexuale”, „Rugăciunea este viaţă, rugăciunea este lumină, Lumina este Dumnezeu”.

Marșul Bucharest Pride are loc tot astăzi

Marşul Bucharest Pride este programat să aibă loc sâmbătă, 13 iunie, începând cu ora 17:00, pe Calea Victoriei, înspre Bulevardul Naţiunile Unite, urmând ca manifestarea să se încheie cu un concert în Parcul Izvor. La evenimentul organizat de Asociaţia ACCEPT sunt aşteptaţi, anul acesta, peste 30.000 de participanţi.

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