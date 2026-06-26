Imaginile zilei, surprinse în București. În plină caniculă, o familie si-a facut piscină pe trotuar, în fața casei

Imaginile zilei sunt surprinse de reporterii Gândul în cartierul Tei Toboc din Sectorul 2 al Capitalei. O familie și-a făcut piscină în fața casei, pe trotuar. Vineri sunt peste 37 de grade Celsius în Capitală, iar meteorologii au emis cod galben de caniculă.

Căldura excesivă din aceste zile din București a determinat o familie din Sectorul 2 să-și monteze o piscină în fața casei, pe trotuar, cel mai probabil pentru că în curte nu aveau loc.

În imaginile surprinse pe o stradă din cartierul Tei Toboc se poate observa cum cel puțin doi copii se bucură de faptul că se pot răcori în piscina din fața casei.

Cu siguranță, piscina va mai rămâne multe zile în fața casei, asta pentru că temperaturile vor fi mai mari în zilele ce urmează.

Val de caniculă în România

Administrația Nați0nală de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică, valabilă până în data de 29 iunie, la ora 10:00. Potrivit meteorologilor, România este afectată de un val de căldură, caniculă și disconfort termic.

„În intervalul 25 iunie – 29 iunie un val de căldură se va extinde și se va intensifica în toate regiunile țării.

Va fi caniculă vineri (26 iunie) în vest și nord-vest, sâmbătă (27 iunie) și în centru și sud, iar duminică (28 iunie) în toată țara.

Disconfortul termic se va accentua treptat , iar indicele temperatură umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie, iar apoi și în cele de deal.

, iar indicele temperatură umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie, iar apoi și în cele de deal. Temperaturile maxime se vor situa în general între 30 și 39 de grade.

Cele mai ridicate valori vor fi în Câmpia de Vest în a doua parte a intervalului.

Nopțile de sâmbătă spre duminică și duminică spre luni vor avea temperaturi minime ce vor caracteriza local nopți tropicale. La nivel național acestea se vor situa între 14 și 25 de grade”, anunță ANM.