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Incident grav la un liceu din Bacău. O bucată de tencuială a căzut peste două eleve

Incident grav la un liceu din Bacău. O bucată de tencuială a căzut peste două eleve
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Un incident care putea avea consecințe grave a avut loc la Liceul Pedagogic din Bacău, transmite stirileprotv.ro. O bucată de tencuială din tavanul unei clase a căzut peste două eleve. Din fericire, fetele nu au fost rănite, potrivit Inspectoratului Școlar.

Inspectoratul Școlar Bacău transmite că incidentul a avut loc ieri, în timp ce elevii erau în pauză.

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O bucată de tencuială de pe tavan s-a desprins și a căzut peste două eleve.

Conducerea liceului a fost anunțată, iar fetele au fost duse la cabinetul medical al școlii, pentru consultație.

Părinții elevelor au fost anunțați despre incident. Potrivit ISJ Bacău, cele două eleve nu au fost rănite, iar căderea tencuielii s-ar fi produs din cauza infiltrației de apă, în urma ploilor din ultimele zile.

Sala de curs unde învățau copiii a fost momentan închisă până când tavanul va fi reparat.

Sursa foto: Captură Știrile Pro Tv

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