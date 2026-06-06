Insula populară, numită „Caraibele Europei”, are parte de o transformare de 33 de milioane de lire sterline. În ce vor fi investiți banii

Banii vor fi folosiți pentru restaurarea clădirilor, îmbunătățirea legăturilor de transport și sprijinirea afacerilor locale, scrie Daily Express.

Europa găzduiește multe locuri frumoase, iar unul dintre ele este o insulă uimitoare, adesea numită „Caraibele Europei”. Insula este renumită pentru apele sale cristaline, plajele frumoase și satele perfecte. Iar acum este supusă unei renovări uriașe de 33 de milioane de lire sterline pentru a atrage mai mulți vizitatori departe de coasta sa și în unele dintre satele sale.

Insula în cauză este Sardinia. Oficialii au anunțat un program de investiții de 38 de milioane de euro (33 de milioane de lire sterline) care va transforma complet 15 sate de pe insulă. Proiectul se numește „Turism în sate” și își propune să îmbunătățească infrastructura, accesibilitatea și ospitalitatea, ajutând în același timp comunitățile locale care au înregistrat un declin al populației în ultimii ani.

Fiecare sat va primi aproximativ 2,5 milioane de euro (2,2 milioane de lire sterline). Banii vor fi folosiți pentru restaurarea clădirilor, îmbunătățirea legăturilor de transport, sprijinirea afacerilor locale și crearea de noi oportunități pentru turism pe tot parcursul anului.

Franco Cuccureddu, consilierul regional al Sardiniei pentru Turism, Meșteșuguri și Comerț, a declarat pentru Euronews: „Acest memorandum permite în sfârșit Sardiniei să se poziționeze pe deplin pe piața turismului rural, care este o piață în creștere rapidă în Europa și, aș spune, la nivel global.”

El a adăugat: „De asemenea, susține cele două strategii cheie pe care le urmărește regiunea Sardiniei: descentralizarea, care vizează reducerea presiunii asupra zonelor de coastă, și sezonalitatea, prin promovarea unui produs turistic care poate fi savurat pe tot parcursul anului.”

Astfel, cele 15 sate incluse în proiect sunt Bosa, Castelsardo, Aggius, Atzara, Carloforte, Galtellì, Gavoi, Laconi, La Maddalena, Lollove, Oliena, Posada, Sadali, Sardara și Tempio Pausania.

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