Îți poți comanda mașina zburătoare a lui Elon Musk și în România. Cum faci rezervarea și cât costă avansul la Tesla Roadster

Noul Tesla Roadster, supercarul electric prezentat de Elon Musk drept o mașină capabilă să zboare, poate fi rezervat și din România. Constructorul american a deschis platforma de rezervări, iar clienții români pot achita un avans începând de la 24.770 de lei. Suma totală necesară pentru rezervarea versiunii de bază ajunge însă la aproape 250.000 de lei, în timp ce pentru varianta echipată cu propulsoare de accelerație depășește 1,2 milioane de lei. Prețul final al automobilului nu a fost încă anunțat.

Tesla a prezentat noua generație Roadster pe 15 octombrie 2026, în cadrul unui eveniment organizat la centrul de testare SpaceX din McGregor, Texas. Demonstrația a inclus manevre spectaculoase, în care automobilul a rulat cu roțile în sus, a executat salturi peste alte vehicule și s-a rotit în aer, folosind un sistem de propulsie dezvoltat cu ajutorul tehnologiilor SpaceX.

Elon Musk a descris noul Roadster drept un automobil care poate depăși limitele mașinilor sport convenționale, prin combinarea propulsiei electrice cu sisteme aerodinamice active și propulsoare cu gaz comprimat.

Deși modelul a atras atenția prin capacitățile sale neobișnuite, Tesla nu a început încă producția de serie. Compania estimează că aceasta va demara în 2028.

Cât costă rezervarea unui Tesla Roadster în România

Românii interesați de achiziționarea noului Roadster pot accesa pagina oficială Tesla, disponibilă în limba română, la adresa https://www.tesla.com/ro_ro/roadster/reserve#payment.

Platforma permite selectarea configurației dorite și afișează sumele necesare rezervării în lei.

Potrivit informațiilor de pe site-ul Tesla, pentru versiunea de bază, denumită Performance, clientul trebuie să achite inițial 24.770 de lei. Aceasta reprezintă prima tranșă, afișată în configurator drept sumă scadentă în ziua rezervării.

În termen de zece zile, cumpărătorul trebuie să achite încă 222.890 de lei.

Astfel, suma totală necesară pentru rezervarea unui Tesla Roadster Performance este de 247.660 de lei, echivalentul a aproximativ 46.400 de euro.

Plata inițială poate fi efectuată cu cardul bancar, prin intermediul platformei oficiale Tesla, folosind butonul „Plătiți cu Card”.

Compania precizează că rezervarea nu devine definitivă până la primirea plăților solicitate. În cazul în care a doua tranșă nu este achitată în intervalul de zece zile, rezervarea poate fi anulată.

Este important de subliniat că acești bani nu reprezintă prețul final al automobilului, ci doar suma necesară pentru rezervarea acestuia. Tesla nu a comunicat încă prețurile de comercializare pentru noile versiuni Roadster.

Varianta Thrust necesită un avans de peste 1,2 milioane de lei

Pe lângă modelul Performance, Tesla oferă și o configurație superioară, numită Thrust, prezentată drept o ediție cu disponibilitate limitată.

Aceasta este destinată utilizării pe circuit și include, pe lângă sistemul aerodinamic al versiunii de bază, propulsoare cu gaz rece amplasate în partea din spate a automobilului.

Pentru clienții din România, prima plată este de 24.770 de lei, însă a doua tranșă, scadentă în zece zile, ajunge la 1.213.490 de lei.

În total, rezervarea unui Tesla Roadster Thrust presupune achitarea a 1.238.260 de lei, echivalentul a aproximativ 232.000 de euro.

Suma este de cinci ori mai mare decât cea solicitată pentru rezervarea versiunii Performance.

Tesla prezintă această configurație drept una dedicată performanțelor extreme. Potrivit datelor comunicate de constructor, sistemul suplimentar de propulsie ar putea permite accelerarea de la 0 la aproximativ 97 km/h în mai puțin de 0,9 secunde.

Disponibilitatea versiunii Thrust este limitată și depinde inclusiv de reglementările aplicabile în fiecare regiune.

Trei versiuni pentru noul Roadster. Modelul Rocket poate zbura

Tesla propune trei niveluri de echipare pentru noul automobil: Performance, Thrust și Rocket, ultimele două fiind prezentate drept augmentări, adică pachete tehnologice suplimentare.

Performance este configurația de bază, cu două locuri, destinată circulației pe șosea. Automobilul dispune de elemente aerodinamice active și de un sistem de aspirație multimodal, care generează o forță de apăsare asupra carosabilului pentru a îmbunătăți aderența și stabilitatea.

Thrust păstrează configurația cu două locuri, dar adaugă propulsoare de accelerație. Acestea folosesc gaz comprimat pentru a genera o forță suplimentară, permițând automobilului să atingă performanțe greu de obținut printr-un sistem de propulsie convențional.

Rocket este versiunea cea mai spectaculoasă, dar și cea mai exclusivistă. Aceasta are un singur loc și include un sistem complet de propulsoare amplasate în jurul caroseriei, care pot genera forțe pentru deplasarea înainte, ridicarea de la sol și efectuarea unor manevre de rotație în aer.

Tesla susține că această configurație poate zbura, însă demonstrațiile publice au arătat, deocamdată, manevre aeriene de scurtă durată, nu un zbor susținut asemănător celui al unei aeronave.

Spre deosebire de celelalte două configurații, Rocket nu poate fi rezervată în mod obișnuit, fiind disponibilă exclusiv pe bază de invitație.

Constructorul precizează, de asemenea, că versiunea Rocket nu este aprobată pentru circulația pe drumurile publice și că ar putea să nu fie disponibilă în toate regiunile.

Cum se face rezervarea și ce trebuie să știe cumpărătorii

Procesul de rezervare se desfășoară online, prin intermediul site-ului oficial Tesla.

Persoanele interesate trebuie să acceseze pagina dedicată Roadster, să selecteze configurația disponibilă și să urmeze pașii indicați de platformă pentru completarea datelor și efectuarea plății.

Pentru versiunea Performance, rezervarea începe cu plata prin card a celor 24.770 de lei, urmând ca diferența de 222.890 de lei să fie achitată în maximum zece zile.

Pe pagina de plată, Tesla marchează prima sumă drept „Rambursabilă integral”. Totodată, constructorul precizează că nu sunt acordate rambursări pentru modificări.

Cumpărătorii trebuie să consulte cu atenție acordul de rezervare aplicabil în România, inclusiv condițiile privind anularea rezervării și recuperarea sumelor plătite.

Un alt aspect esențial este faptul că rezervarea nu echivalează cu achiziționarea automobilului și nu garantează un anumit termen de livrare.

Prețul final, configurația comercială și eventualele costuri suplimentare vor fi stabilite ulterior, în etapele de comandă și contractare.

Tesla Roadster, un proiect anunțat în urmă cu aproape nouă ani

Noul Roadster are o istorie îndelungată, marcată de ambiții tehnologice și amânări repetate.

Primul Tesla Roadster a fost lansat în 2008 și a reprezentat primul automobil de serie al constructorului american. Modelul, bazat pe o platformă Lotus Elise, a contribuit la schimbarea percepției asupra mașinilor electrice, demonstrând că acestea pot oferi performanțe sportive.

În noiembrie 2017, Elon Musk a prezentat proiectul celei de-a doua generații, promițând un supercar electric cu accelerație impresionantă și autonomie de aproximativ 1.000 de kilometri.

La acel moment, Tesla anunța un preț de pornire de 200.000 de dolari, iar producția urma să înceapă în 2020.

Termenul nu a fost respectat. Lansarea a fost amânată în repetate rânduri, în timp ce compania și-a concentrat resursele asupra altor proiecte, inclusiv dezvoltarea vehiculelor autonome, a inteligenței artificiale și a roboților umanoizi Optimus.

Prezentarea din octombrie 2026 marchează o nouă etapă pentru proiectul Roadster, de această dată prin integrarea tehnologiilor dezvoltate împreună cu SpaceX.

Elon Musk a indicat anul 2028 drept noul obiectiv pentru începerea producției, însă nu a oferit un calendar ferm al livrărilor către clienți.

Prin urmare, cei care aleg să achite acum sumele solicitate de Tesla își rezervă o poziție pentru o posibilă comandă viitoare, nu un automobil disponibil imediat.

În cazul versiunii de bază, această rezervare presupune blocarea a aproape 250.000 de lei, în timp ce pentru configurația Thrust suma depășește 1,2 milioane de lei.

Rămâne de văzut câte dintre tehnologiile spectaculoase prezentate în Texas vor ajunge efectiv pe automobilele de serie și, mai ales, când vor putea primii clienți să se urce la volanul noului Roadster.