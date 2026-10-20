Justițiarul de Berceni, pe mâna Justiției. A fost reținut și se cere arestarea preventivă după ce ar fi agresat și sechestrat un presupus violator

Alexandru Constandachi sau „Justițiarul de Berceni”, cum este cunoscut în mediul online, a fost reținut pentru 24 de ore într-un dosar în care este acuzat că ar fi agresat și lipsit de libertate un bărbat suspectat, la rândul său, de violarea unei adolescente de 16 ani. Procurorii cer arestarea sa preventivă pentru 30 de zile, iar propunerea urmează să fie analizată marți, 20 octombrie, de Judecătoria Ploiești.

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Tot în acest dosar a fost reținut și George Daniel Bozieru. Ancheta a pornit de la plângerea bărbatului pe care Constandachi anunțase, la sfârșitul lunii august, că îl imobilizase înainte de intervenția polițiștilor.

Cazul aduce în atenție metodele lui Alexandru Costandachi, cunoscut prin confruntările filmate cu persoane pe care le suspectează de comportamente sexuale ilegale. Amintim că, în februarie 2025, Constandachi mai fusese reținut într-un dosar de șantaj.

Astfel, Alexandru Constandachi și George Daniel Bozieru au fost audiați la Secția 4 Poliție Ploiești, în legătură cu acuzațiile unui bărbat care susține că ar fi fost bătut și sechestrat. Totodată, bărbatul care a depus plângerea este cercetat separat în legătură cu presupusul viol asupra unei minore. Cele două anchete privesc, așadar, fapte distincte: presupusa agresiune sexuală și modul în care Constandachi și însoțitorul său ar fi intervenit ulterior.

Ce spun autoritățile

Autoritățile au emis și un comunicat în care vorbesc despre faptul că, în Prahova, un bărbat a fost ademenit la o întâlnire cu o minoră, apoi sechestrat și bătut.