Justițiarul de Berceni, pe mâna Justiției. A fost reținut și se cere arestarea preventivă după ce ar fi agresat și sechestrat un presupus violator

Alexandru Constandachi sau „Justițiarul de Berceni”, cum este cunoscut în mediul online, a fost reținut pentru 24 de ore într-un dosar în care este acuzat că ar fi agresat și lipsit de libertate un bărbat suspectat, la rândul său, de violarea unei adolescente de 16 ani. Procurorii cer arestarea sa preventivă pentru 30 de zile, iar propunerea urmează să fie analizată marți, 20 octombrie, de Judecătoria Ploiești.
Tot în acest dosar a fost reținut și George Daniel Bozieru. Ancheta a pornit de la plângerea bărbatului pe care Constandachi anunțase, la sfârșitul lunii august, că îl imobilizase înainte de intervenția polițiștilor.
Cazul aduce în atenție metodele lui Alexandru Costandachi, cunoscut prin confruntările filmate cu persoane pe care le suspectează de comportamente sexuale ilegale. Amintim că, în februarie 2025, Constandachi mai fusese reținut într-un dosar de șantaj.
Astfel, Alexandru Constandachi și George Daniel Bozieru au fost audiați la Secția 4 Poliție Ploiești, în legătură cu acuzațiile unui bărbat care susține că ar fi fost bătut și sechestrat. Totodată, bărbatul care a depus plângerea este cercetat separat în legătură cu presupusul viol asupra unei minore. Cele două anchete privesc, așadar, fapte distincte: presupusa agresiune sexuală și modul în care Constandachi și însoțitorul său ar fi intervenit ulterior.
Autoritățile au emis și un comunicat în care vorbesc despre faptul că, în Prahova, un bărbat a fost ademenit la o întâlnire cu o minoră, apoi sechestrat și bătut.
„Doi bărbați, reținuți după ce ar fi sechestrat și bătut un tânăr. Cei doi, în vârstă de 25 și 35 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, după ce ar fi pus la cale o întâlnire-capcană în Ploiești, unde un tânăr de 25 de ani ar fi fost scos cu forța din mașină, sechestrat și bătut. Sunt cercetați pentru lipsire de libertate și lovire sau alte violențe.
Din cercetările efectuate a reieșit că, la data de 31 august 2026, în jurul orei 00:00, cei doi bărbați ar fi pus la cale un plan pentru a surprinde un tânăr, de 25 ani, în contextul unei întâlniri organizate sub pretextul interacțiunii acestuia cu o minoră, de 16 ani, pe raza municipiului Ploiești. Ulterior, cei doi ar fi blocat cu autoturismele căile de ieșire ale persoanei vătămate, ar fi scos-o cu forța din autoturismul pe care îl conducea și i-ar fi restricționat libertatea de mișcare. De asemenea, aceștia ar fi agresat-o fizic, lovind-o în mod repetat cu pumnii și picioarele.
În vederea documentării activității infracționale și a depistării persoanelor cercetate, la data de 19 octombrie 2026, polițiștii au desfășurat activități investigativ-operative în municipiul București. În urma acestor activități, cei doi bărbați au fost depistați, fiind puse în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, la adresele persoanelor bănuite, în municipiul București.
În urma perchezițiilor domiciliare, au fost ridicate mai multe mijloace de probă relevante pentru cauză, precum dispozitive de medii de stocare, un dispozitiv electroșoc, precum și alte mijloace de probă.
De asemenea, a fost descoperită o armă tip airsoft cu muniția aferentă, care au fost ridicate în vederea stabilirii legalității deținerii.
După efectuarea activităților procedurale, cele două persoane au fost conduse la sediul subunității de poliție, în baza mandatelor de aducere, în vederea audierii.
Față de cei doi bărbați a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, aceștia urmând să fie prezentați unității de parchet competente, în vederea dispunerii măsurilor legale.
Cercetările sunt continuate de către polițiști sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele și pentru luarea măsurilor legale care se impun”, se arată în comunicat.