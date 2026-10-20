Prima pagină » Actualitate » Justițiarul de Berceni, pe mâna Justiției. A fost reținut și se cere arestarea preventivă după ce ar fi agresat și sechestrat un presupus violator

Justițiarul de Berceni, pe mâna Justiției. A fost reținut și se cere arestarea preventivă după ce ar fi agresat și sechestrat un presupus violator

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Alexandru Constandachi sau „Justițiarul de Berceni”, cum este cunoscut în mediul online, a fost reținut pentru 24 de ore într-un dosar în care este acuzat că ar fi agresat și lipsit de libertate un bărbat suspectat, la rândul său, de violarea unei adolescente de 16 ani. Procurorii cer arestarea sa preventivă pentru 30 de zile, iar propunerea urmează să fie analizată marți, 20 octombrie, de Judecătoria Ploiești.

Sondaj Gândul

Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Tot în acest dosar a fost reținut și George Daniel Bozieru. Ancheta a pornit de la plângerea bărbatului pe care Constandachi anunțase, la sfârșitul lunii august, că îl imobilizase înainte de intervenția polițiștilor.

Cazul aduce în atenție metodele lui Alexandru Costandachi, cunoscut prin confruntările filmate cu persoane pe care le suspectează de comportamente sexuale ilegale. Amintim că, în februarie 2025, Constandachi mai fusese reținut într-un dosar de șantaj.

Astfel, Alexandru Constandachi și George Daniel Bozieru au fost audiați la Secția 4 Poliție Ploiești, în legătură cu acuzațiile unui bărbat care susține că ar fi fost bătut și sechestrat. Totodată, bărbatul care a depus plângerea este cercetat separat în legătură cu presupusul viol asupra unei minore. Cele două anchete privesc, așadar, fapte distincte: presupusa agresiune sexuală și modul în care Constandachi și însoțitorul său ar fi intervenit ulterior.

Ce spun autoritățile

Autoritățile au emis și un comunicat în care vorbesc despre faptul că, în Prahova, un bărbat a fost ademenit la o întâlnire cu o minoră, apoi sechestrat și bătut.

„Doi bărbați, reținuți după ce ar fi sechestrat și bătut un tânăr. Cei doi, în vârstă de 25 și 35 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, după ce ar fi pus la cale o întâlnire-capcană în Ploiești, unde un tânăr de 25 de ani ar fi fost scos cu forța din mașină, sechestrat și bătut. Sunt cercetați pentru lipsire de libertate și lovire sau alte violențe.

Din cercetările efectuate a reieșit că, la data de 31 august 2026, în jurul orei 00:00, cei doi bărbați ar fi pus la cale un plan pentru a surprinde un tânăr, de 25 ani, în contextul unei întâlniri organizate sub pretextul interacțiunii acestuia cu o minoră, de 16 ani, pe raza municipiului Ploiești. Ulterior, cei doi ar fi blocat cu autoturismele căile de ieșire ale persoanei vătămate, ar fi scos-o cu forța din autoturismul pe care îl conducea și i-ar fi restricționat libertatea de mișcare. De asemenea, aceștia ar fi agresat-o fizic, lovind-o în mod repetat cu pumnii și picioarele.

În vederea documentării activității infracționale și a depistării persoanelor cercetate, la data de 19 octombrie 2026, polițiștii au desfășurat activități investigativ-operative în municipiul București. În urma acestor activități, cei doi bărbați au fost depistați, fiind puse în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, la adresele persoanelor bănuite, în municipiul București.

În urma perchezițiilor domiciliare, au fost ridicate mai multe mijloace de probă relevante pentru cauză, precum dispozitive de medii de stocare, un dispozitiv electroșoc, precum și alte mijloace de probă.

De asemenea, a fost descoperită o armă tip airsoft cu muniția aferentă, care au fost ridicate în vederea stabilirii legalității deținerii.
După efectuarea activităților procedurale, cele două persoane au fost conduse la sediul subunității de poliție, în baza mandatelor de aducere, în vederea audierii.

Față de cei doi bărbați a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, aceștia urmând să fie prezentați unității de parchet competente, în vederea dispunerii măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate de către polițiști sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele și pentru luarea măsurilor legale care se impun”, se arată în comunicat.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EMISIUNI EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Reghe forțează mâna lui Gigi Becali. Dezvăluiri din vestiar
11:23
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Reghe forțează mâna lui Gigi Becali. Dezvăluiri din vestiar
FLASH NEWS Reacția lui Nicușor Dan la protestele din Europa și din România: „Riscăm să avem o societate în care fiecare își susține propriile convingeri doar prin strigăte”
11:07
Reacția lui Nicușor Dan la protestele din Europa și din România: „Riscăm să avem o societate în care fiecare își susține propriile convingeri doar prin strigăte”
Cea mai ieftină chirie din România în 2026: 150 lei/lună. Cum arată
11:04
Cea mai ieftină chirie din România în 2026: 150 lei/lună. Cum arată
FLASH NEWS Pe picior de plecare, ministrul Irineu Darău dezvăluie o afacere cu albume turistice, care ar fi păgubit statul cu milioane de lei
10:54
Pe picior de plecare, ministrul Irineu Darău dezvăluie o afacere cu albume turistice, care ar fi păgubit statul cu milioane de lei
ULTIMA ORĂ Grav accident în Buftea. Doi morți după ciocnirea dintre un microbuz și o basculantă. În microbuz ar fi fost 23 de persoane, în loc de 16, cât era capacitatea vehiculului
10:37
Grav accident în Buftea. Doi morți după ciocnirea dintre un microbuz și o basculantă. În microbuz ar fi fost 23 de persoane, în loc de 16, cât era capacitatea vehiculului
ULTIMA ORĂ Încă un cap de porc, descoperit la firma asociată cu Marius Lulea, după incidentul de la domiciliu. Ce acuză cofondatorul AUR
10:13
Încă un cap de porc, descoperit la firma asociată cu Marius Lulea, după incidentul de la domiciliu. Ce acuză cofondatorul AUR
Mediafax
Haine din Paris, Marsilia și Lille, vândute online din magazinele SPARTE la proteste
Digi24
„Dacă n-au pâine, să mănânce borș”: Care este rețeta pentru pace în Europa pe care Donald Trump o împărtășește cu „ideologul lui Putin”
Cancan.ro
Remi i-a dat ”fatala” lui Narcis! Am aflat ce obiect intim i-a oferit la bonfire. Gestul care l-a scos din minți
Prosport.ro
Prezentatoarea TV și-a dat pe spate fanii cu o nouă apariție incendiară: „Absolut superbă!”
Adevarul
Strategia prin care Rusia poate îngenunchea NATO fără luptă, demascată de un general român
Mediafax
SURPRIZĂ! Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Când se decide soarta arestului la domiciliu
Click
O zodie va avea lumea la picioare în luna noiembrie. Norocul îi surâde din plin și este gata să dea lovitura
Digi24
Ce poți construi în curte fără autorizație în 2026: Cum se aplică corect regula celor 20 mp
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei', o nouă predicție BULVERSANTĂ, după ce a prezis pandemia Covid-19: 'Se va întâmpla în 2027'
Ce se întâmplă doctore
Ceaiuri care pot avea efect laxativ în doar 6-8 ore. Plante care stimulează tranzitul intestinal
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce japonezii fac schimbul de ulei la fiecare 5.000 de kilometri, iar europenii o fac de până la 6 ori mai rar?
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Am comandat friptură cu o felie de lamâie, zice Bulă!
Descopera.ro
Oamenii de știință ar fi rezolvat, în sfârșit, misterul celor două fețe ale Lunii
Mediafax Italia
SE ÎNCHID ȘCOLILE din cauza unei alerte de furtună! Meteorologii au tras semnalul de alarmă
Mediafax Spania
Se promulgă legea „antiokupa”?! Ce pedepse dure ar putea fi prevăzute
COMUNICAT One Sculpture Park aduce sculptura contemporană românească în spațiul public din Floreasca
10:57
One Sculpture Park aduce sculptura contemporană românească în spațiul public din Floreasca
NEWS ALERT Zelenski acuză administrația Trump că blochează rachetele Patriot deja plătite de Europa pentru Ucraina: „A fost luată o decizie politică”
10:52
Zelenski acuză administrația Trump că blochează rachetele Patriot deja plătite de Europa pentru Ucraina: „A fost luată o decizie politică”
Gândul de Vreme ANM anunță o încălzire a vremii, în țară și în Capitală, dar nu lipsesc nici ploile, în mai multe regiuni
10:31
ANM anunță o încălzire a vremii, în țară și în Capitală, dar nu lipsesc nici ploile, în mai multe regiuni
CONTROVERSĂ Trump cere ca statul New Mexico să fie redenumit „New America”: „Nu suntem Mexic, suntem SUA!”. Ce spune Constituția SUA
10:09
Trump cere ca statul New Mexico să fie redenumit „New America”: „Nu suntem Mexic, suntem SUA!”. Ce spune Constituția SUA
ANALIZA de 10 SUA și Israel, dilemă strategică. Când, cum și cu ce costuri ar putea fi atacat, din nou, Iranul
10:00
SUA și Israel, dilemă strategică. Când, cum și cu ce costuri ar putea fi atacat, din nou, Iranul
VIDEO Ion Cristoiu: Putem vorbi deja de o ingerință ucraineană ( nu rusă!) în alegerile din S.U.A.
09:31
Ion Cristoiu: Putem vorbi deja de o ingerință ucraineană ( nu rusă!) în alegerile din S.U.A.

Cele mai noi

Trimite acest link pe