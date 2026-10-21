Șeful ANAF a vorbit despre milionul de euro pe care trebuie să îl recupereze de la Klaus Iohannis din chiriile încasate ilegal. Ce demersuri face instituția

ANAF continuă demersurile pentru recuperarea a aproape un milion de euro de la fostul președinte Klaus Iohannis, sumă pe care acesta trebuie să o restituie statului după ce a pierdut definitiv în instanță procesul privind una dintre casele din Sibiu din care a încasat chirii timp de 17 ani.

Șeful ANAF, Adrian Nica, a dezvăluit într-un podcast că instituția pe care o conduce face, în continuare, toate demersurile pentru a recupera fiecare leu de la cei care datorează bani statului, inclusiv de la Klaus Iohannis.

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Întrebat de Vlad Mercori dacă crede că statul român va recupera vreodată cele 4,7 milioane de lei de la fostul președinte, Adrian Nica a declarat că ANAF ia toate măsurile legale pentru a-și recupera creanțele, inclusiv încercarea de a institui un sechestru.

„Absolut în toate situațiile, indiferent de cum îl cheamă pe cel care ne datorează bani, facem toate demersurile și luăm toate măsurile, așa cum le-ai menționat, inclusiv încercarea de a pune un sechestru pentru a obține acești bani. Noi cu situația în cauză suntem în instanță. Procesul este pe rol. Eu cred că apărarea va fi foarte bună. Nu vreau să fac pronosticuri, dar dacă n-aș fi crezut, n-aș fi inițiat procesul”, a răspuns șeful ANAF.

Adrian Nica a subliniat că demersurile privind recuperarea banilor în acest caz au fost începute în timpul mandatului său și că instituția va continua să folosească toate instrumentele legale disponibile.

„Toată această informație, din tot ce a apărut, din tot ce a apărut în media legat de cazul pe care l-ai spus, a fost demarat pe mandatul meu. Dacă nu aș fi crezut că ANAF trebuie să-și recupereze chiar și un leu de la oricine, indiferent de cum îl cheamă și nu e singurul caz care a apărut în zona publică, în care ANAF face tot ce poate pentru a-și recupera banii, nu aș fi inițiat astfel de acțiuni și fără să fac pronosticuri, te asigur că vom face tot ce putem pentru a recupera fiecare leu”, a adăugat Adrian Nica

Klaus Iohannis a primit o somație de la ANAF să plătească aproape un milion de euro

Șeful ANAF a fost întrebat și dacă se teme că astfel de acțiuni ar putea avea repercusiuni asupra sa. Adrian Nica a recunoscut că s-a gândit la acest lucru, dar a transmis că intenționează să ducă demersurile până la capăt.

„Mă gândesc din când în când, sunt om, dar am început un drum și vreau să-l duc până la capăt”.

Fostul președinte Klaus Iohannis a primit o somație de la ANAF să plătească aproape un milion de euro. Suma reprezintă chiriile încasate timp de 17 ani pentru casa din Sibiu pierdută definitiv în instanță de fostul cuplu prezidențial.