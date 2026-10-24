Luca Niculescu dezvăluie că îl cunoaște pe Nicușor Dan încă de la începutul anilor 2000. Ce amintiri au cei doi cu fostul președinte Emil Constantinescu. S-au întâlnit în aceeași formulă, după 26 de ani

Prim-ministrul Luca Niculescu, a participat vineri, 23 octombrie, la Forumul Tinerilor Români de Pretutindeni, eveniment organizat la Palatul Cotroceni. În cadrul celei de-a șasea ediții, a fost prezent, alături de actualul președinte al României, Nicușor Dan, și fostul președinte Emil Constantinescu. Într-un mesaj publicat pe pagina personală de Facebook, noul premier a amintit de ediția de debut a forumului, care a avut loc în urmă cu 26 de ani. Niculescu a explicat că, la acea vreme, evenimentul a fost organizat de nimeni altul decât Nicușor Dan, „sub patronajul președintelui Emil Constantinescu”. Nostalgic față de repetarea scenariului în care cei trei oficiali s-au aflat la începutul anilor 2000, premierul a explicat că, în esență, este vorba, înainte de toate, de viitorul României și al tinerilor săi.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„După atâția ani, drumurile noastre se întâlnesc din nou, în alte ipostaze, dar în jurul aceleiași preocupări”

În postarea publicată sâmbătă, 24 octombrie, pe Facebook, Luca Niculescu a povestit că, la începutul anilor 2000, era „un tânăr ziarist” care a luat parte la prima ediție a forumului dedicat tinerilor români din țară și din străinătate, organizată de Nicușor Dan și de Sandra Pralong, consilier prezidențial.

„Am avut bucuria să particip la Forumul Tinerilor Români de Pretutindeni, un eveniment găzduit de Administrația Prezidențială și care mi-a trezit o amintire frumoasă. Acum 26 de ani am participat, ca tânăr ziarist, la prima ediție a acestui forum, organizată sub patronajul președintelui Emil Constantinescu.

Printre principalii organizatori de atunci se numărau Nicușor Dan, astăzi președintele României, și Sandra Pralong, consilier prezidențial. După atâția ani, drumurile noastre se întâlnesc din nou, în alte ipostaze, dar în jurul aceleiași preocupări: viitorul României și al tinerilor săi”, a scris Luca Niculescu.

„Mi-aș dori ca ideile discutate la forum să nu rămână doar între pereții sălii în care ne-am întâlnit”

De asemenea, premierul a reiterat mesajul pe care l-a transmis tinerilor prezenți la eveniment și a explicat că una dintre prioritățile care se află pe agenda Guvernului pe care îl conduce este „investiția în oameni”, obiectiv față de care românii din diaspora ocupă un loc important.

„Am spus încă de la preluarea mandatului că investiția în oameni este una dintre prioritățile acestui guvern. Iar românii din diaspora ocupă un loc important în această viziune.

Știu că, pentru mulți dintre ei, România înseamnă familia, limba în care au crescut, prietenii și amintirile. Dar înseamnă și o serie de întrebări foarte concrete: dacă m-aș întoarce, ce aș găsi acasă? Aș putea să-mi construiesc aici un viitor? Aș avea aceleași șanse de a-mi pune în valoare pregătirea și talentul?

Nu cred că trebuie să le cerem tinerilor să aleagă între România și restul lumii. Generația lor are o libertate de mișcare pe care noi nici nu ne-o puteam imagina. Eu, de pildă, până la 19 ani nu știam cum este să treci granița propriei țări. Ei pot studia, lucra și trăi aproape oriunde. Și este foarte bine că pot face asta.

Important este ca, oriunde s-ar afla, să simtă că România rămâne și țara lor, o țară la al cărei viitor pot contribui și în care se pot întoarce, dacă își doresc. Mi-aș dori ca ideile discutate la forum să nu rămână doar între pereții sălii în care ne-am întâlnit”, a mai precizat prim-ministrul României.