Prima pagină » Actualitate » MApN anunță că sistemul american anti-dronă Merops a fost integrat în dispozitivul de apărare al României

MApN anunță că sistemul american anti-dronă Merops a fost integrat în dispozitivul de apărare al României

MApN anunță că sistemul american anti-dronă Merops a fost integrat în dispozitivul de apărare al României
Galerie Foto 3
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Sistemul anti-dronă Merops, pus la dispoziția României de către Statele Unite ale Americii în cadrul Parteneriatului Strategic bilateral, a fost operaționalizat și integrat în dispozitivul de apărare al Armatei României, a anunțat Ministerul Apărării Naționale (MApN).

MApN spune că sistemul a devenit operațional și a fost integrat în dispozitivul de apărare al Armatei României. Anterior, acesta a parcurs etapele necesare de testare, evaluare și validare operațională.

„Statul Major al Apărării adaptează permanent sistemul de supraveghere și apărare a spațiului aerian, pentru consolidarea capacității de reacție și creșterea nivelului de protecție a populației”, se arată în comunicatul transmis de MApN. 

Merops reprezintă o soluție tehnologică modernă, bazată pe algoritmi de inteligență artificială, destinată detectării, urmăririi și neutralizării țintelor aeriene de dimensiuni reduse care evoluează la altitudini joase.

„Ministerul Apărării anunță că integrarea sistemului contribuie la consolidarea capacităților Armatei României de detectare și contracarare a amenințărilor generate de sistemele aeriene fără pilot, completând măsurile deja implementate pentru protejarea spațiului aerian național”.

„Armata României continuă să dezvolte și să modernizeze capabilitățile de apărare”

Anunțul Armatei vine pe fondul creșterii numărului de incursiuni ale dronelor ruse pe teritoriul României. Ultimul incident s-a soldat cu lovirea unui bloc de locuințe din Galați unde au fost rănite două persoane. De asemenea, căderea dronelor au devenit teme de discuții la reuniunea Consiliului Atlanticului de Nord, astfel că s-a convenit accelerarea proiectelor NATO privind răspunsul la amenințările cu drone, spunea președintele României, Nicușor Dan, la începutul lunii iunie.

„Armata României continuă să dezvolte și să modernizeze capabilitățile de apărare aeriană și contra-UAS, în deplină coordonare cu aliații și partenerii săi, pentru a răspunde eficient provocărilor actuale de securitate și pentru a asigura protecția cetățenilor și a teritoriului național”.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Alegeri anticipate în România? „Parlamentul nu poate fi dizolvat legal”
Digi24
Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul 2026: Ce nu este bine să faci pe 24 iunie. Obiceiurile păstrate de români
Cancan.ro
BREAKING. Avem subiectele de la Matematică, la Evaluarea Națională 2026? Cum se rezolvau exercițiile
Prosport.ro
FOTO. Soțul milionar a înșelat-o cu cea mai bună prietenă a ei. Cum arată și ce a decis
Adevarul
„Anticipatele sunt cea mai bună soluție proastă”. Mutarea care i-ar fi fatală președintelui Nicușor Dan
Mediafax
Schimbare MAJORĂ pentru șoferi. Limita de 130 km/h începe să dispară
Click
Ce scrie în biletul de adio lăsat de Mihaela, românca din Italia care și-a omorât fiica, apoi s-a sinucis. Detalii cutremurătoare despre relația cu fostul soț
Digi24
Măsurile anunțate de Grecia împotriva peștelui-iepure, după ce 148 de oameni au fost mușcați. Recomandări pentru turiști
Cancan.ro
Adi Sînă, prima reacție după ce s-a aflat că ar divorța de Anca Serea. Ce mesaj subliminal a transmis
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Mădălin Ionescu, imagini incendiare! Cum arată acum acum Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Bulgaria va începe asamblarea de mașini din China! Ce model vor produce bulgarii?
Descopera.ro
Mesaje de la extratereștri au ajuns deja pe Pământ?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descifrat modul în care animalele diferite comunică pentru a colabora
FLASH NEWS Moscova consideră poziția Europei privind soluționarea conflictului din Ucraina inadecvată și schizofrenică
16:06
Moscova consideră poziția Europei privind soluționarea conflictului din Ucraina inadecvată și schizofrenică
EXCLUSIV Negoiță nu înțelege de ce PSD l-a dat jos pe Bolojan: „M-au întrebat rude, prieteni, nu am știut să le răspund”
16:04
Negoiță nu înțelege de ce PSD l-a dat jos pe Bolojan: „M-au întrebat rude, prieteni, nu am știut să le răspund”
FLASH NEWS Papa Leon al XIV-lea se întâlnește cu scriitorul român Mircea Cărtărescu, la centenarul Editurii Vaticanului
15:43
Papa Leon al XIV-lea se întâlnește cu scriitorul român Mircea Cărtărescu, la centenarul Editurii Vaticanului
COMUNICAT Participă la realizarea măsurătorilor când echipa de cadastru începe lucrările! Poți evita erorile!
15:39
Participă la realizarea măsurătorilor când echipa de cadastru începe lucrările! Poți evita erorile!
NEWS ALERT Avertismentul lui Negoiță către Grindeanu: „Așteptările create au fost prea mari”
15:32
Avertismentul lui Negoiță către Grindeanu: „Așteptările create au fost prea mari”
EMISIUNI EXCLUSIV FCSB, azi de la 19:30. Ce se întâmplă cu transferurile lui Denis Drăguș și Florinel Coman. Un alt fotbalist este dorința lui Gigi Becali
15:22
EXCLUSIV FCSB, azi de la 19:30. Ce se întâmplă cu transferurile lui Denis Drăguș și Florinel Coman. Un alt fotbalist este dorința lui Gigi Becali

Cele mai noi

Trimite acest link pe