MApN anunță că sistemul american anti-dronă Merops a fost integrat în dispozitivul de apărare al României

Sistemul anti-dronă Merops, pus la dispoziția României de către Statele Unite ale Americii în cadrul Parteneriatului Strategic bilateral, a fost operaționalizat și integrat în dispozitivul de apărare al Armatei României, a anunțat Ministerul Apărării Naționale (MApN).

MApN spune că sistemul a devenit operațional și a fost integrat în dispozitivul de apărare al Armatei României. Anterior, acesta a parcurs etapele necesare de testare, evaluare și validare operațională.

„Statul Major al Apărării adaptează permanent sistemul de supraveghere și apărare a spațiului aerian, pentru consolidarea capacității de reacție și creșterea nivelului de protecție a populației”, se arată în comunicatul transmis de MApN.

Merops reprezintă o soluție tehnologică modernă, bazată pe algoritmi de inteligență artificială, destinată detectării, urmăririi și neutralizării țintelor aeriene de dimensiuni reduse care evoluează la altitudini joase.

„Ministerul Apărării anunță că integrarea sistemului contribuie la consolidarea capacităților Armatei României de detectare și contracarare a amenințărilor generate de sistemele aeriene fără pilot, completând măsurile deja implementate pentru protejarea spațiului aerian național”.

„Armata României continuă să dezvolte și să modernizeze capabilitățile de apărare”

Anunțul Armatei vine pe fondul creșterii numărului de incursiuni ale dronelor ruse pe teritoriul României. Ultimul incident s-a soldat cu lovirea unui bloc de locuințe din Galați unde au fost rănite două persoane. De asemenea, căderea dronelor au devenit teme de discuții la reuniunea Consiliului Atlanticului de Nord, astfel că s-a convenit accelerarea proiectelor NATO privind răspunsul la amenințările cu drone, spunea președintele României, Nicușor Dan, la începutul lunii iunie.