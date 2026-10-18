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MApN publică primele imagini cu misiunea în care piloții români au doborât două drone rusești deasupra Mării Negre

Elena Popescu
MApN publică primele imagini cu misiunea în care piloții români au doborât două drone rusești deasupra Mării Negre
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Ministerul Apărării Naționale a publicat duminică primele fotografii din timpul misiunii în care piloții români aflați la bordul unor avioane de luptă F-16 au doborât două drone Geran, de fabricație rusească, deasupra Mării Negre.

Aparatele fără pilot pătrunseseră neautorizat în spațiul aerian al României și au fost neutralizate în doar câteva minute. Operațiunea a avut loc sâmbătă seară, în apropiere de Sulina.

Imaginile făcute publice de Ministerul Apărării Naționale surprind momente din misiunea desfășurată de piloții români pentru interceptarea și distrugerea celor două drone rusești.

MApN: ”Ținte reperate, identificate, angajate și neutralizate!”

Reprezentanții Ministerului Apărării au transmis un mesaj prin care au confirmat succesul operațiunii și au prezentat primele imagini din timpul intervenției.

”Ținte reperate, identificate, angajate și neutralizate! Imagini surprinse în timpul misiunii desfășurate seara trecută de piloții români pentru neutralizarea celor două drone care au pătruns neautorizat în spațiul aerian românesc. Militarii Armatei României sunt la datorie, în fiecare zi, pentru siguranța noastră. ”, a transmis MApN.

Prima dronă, doborâtă în doar două minute

Prima dronă a pătruns în spațiul aerian național la ora 17:59. Aeronavele F-16 au intervenit imediat, iar aparatul fără pilot a fost doborât două minute mai târziu, la aproximativ 25 de kilometri sud-est de Sulina.

La scurt timp, o a doua dronă a intrat în spațiul aerian al României, în aceeași zonă. Aceasta a fost angajată și distrusă la ora 18:05, la cinci minute după pătrunderea neautorizată, la aproximativ 20 de kilometri est de Sulina.

Ambele ținte au fost neutralizate într-un interval de numai câteva minute.

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