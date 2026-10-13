Marcela Topor, românca măritată cu Carles Puigdemont, omul care a încercat să separe Catalonia de Spania, așteaptă revenirea soțului după nouă ani de exil

În perspectiva reîntoarcerii lui Carles Puigdemont, jurnalista de origine română Marcela Topor ar putea fi nevoită să-și reconstruiască viața, întreruptă de procesul separatist catalan, scrie Mediafax.

Cine este Marcela Topor, românca din spatele liderului separatist catalan

Carles Puigdemont ar putea reveni în Spania în noiembrie, potrivit presei spaniole. Soția lui, Marcela Topor și cele două fiice ale cuplului, îl așteaptă acasă.

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Marcela Topor, născută în Vaslui, România, în 1976, este o figură discretă.

Cum își exprimă Marcela Topor susținerea pentru procesul separatist

Într-una din puținele imagini în care a fost surprinsă, însă, poartă la rever o panglică galbenă, simbol asociat mișcării separatiste catalane, și își exprimă astfel deschis susținerea pentru procesul separatist.

Soțul său și tatăl celor două fiice ale lor a ocupat funcția de președinte al guvernului regional al Cataloniei până la destituirea sa, la sfârșitul lunii octombrie 2017, în urma aplicării articolului 155 din Constituția Spaniei.

În momentul realizării fotografiei, Puigdemont era plecat de un an de acasă. După nouă ani de la 1 octombrie 2017, ziua referendumului pentru independența Cataloniei, pe care autoritățile separatiste l-au numit referendum, Carles Puigdemont ar putea reveni, în sfârșit, acasă. Potrivit publicației, acesta ar urma să treacă frontiera în mod legal în noiembrie, în perioada campaniei pentru alegerile generale.

Marcela Topor s-a născut într-un oraș modest din județul Vaslui, dar se consideră originară din Iași, oraș în care s-a mutat la 18 ani pentru a studia.

De la teatrul studențesc din Iași la nunta civilă din Spania și cea ortodoxă din România

A absolvit Facultatea de Filologie, specializările engleză și franceză, cu rezultate foarte bune. Încă din copilărie îi plăcea să citească și își dorea să învețe limbi străine și să descopere alte lumi, după cum povestea într-un interviu acordat publicației digitale catalane Vilaweb. Inspirată de poveștile a doi unchi marinari, a călătorit în Franța, Polonia și Statele Unite cu o trupă de teatru. Această experiență avea să o apropie de viitorul său soț.

Marcela a ajuns la Girona alături de trupa românească Ludic Student Theatre, pentru a participa la un festival cultural cu piesa „Regele moare”, de celebrul dramaturg Eugène Ionesco. Carles Puigdemont, care participa la organizarea evenimentului, s-a îndrăgostit de ea. Era anul 1998.

A doua nuntă în România

Următoarea lor întâlnire a avut loc la Paris, tot în jurul teatrului. Cei doi s-au căsătorit în 2000, în cadrul unei ceremonii civile, și au organizat ulterior o a doua nuntă în România, după ritul ortodox.

În interviul acordat publicației Vilaweb, Marcela vorbea și despre o altă asemănare cu soțul său, care, în opinia ei, i-a marcat profund. Puigdemont avea aproximativ aceeași vârstă la moartea lui Francisco Franco pe care o avea ea la căderea regimului lui Nicolae Ceaușescu.

În ziua de 1 octombrie 2017, când poliția și Garda Civilă au intervenit în mai multe localități pentru a împiedica votul la referendumul pentru independența Cataloniei, Marcela a spus că și-a amintit de represiunea din timpul dictaturii române. Potrivit declarațiilor sale pentru publicația catalană, evenimentele din acea zi i-au schimbat perspectiva și au făcut-o să considere că democrația spaniolă este „o ficțiune”.

Marcela Topor ar fi plecat la Waterloo, în Belgia, împreună cu fiicele sale, Magalí, în vârstă de 18 ani, și María, de 16 ani, dacă mutarea lor din casa în care au crescut și înscrierea la o școală într-o altă limbă nu ar fi reprezentat o traumă și mai mare decât deplasările în Belgia pentru a-și vedea tatăl.

Marcela este jurnalistă „Catalonia Today”

Absența soțului său a fost compensată prin muncă. Din 2006, Marcela este editoare a publicației digitale Catalonia Today, un ziar în limba engleză care prezintă actualitatea catalană și care a fost fondat chiar de Puigdemont. În plus, prezintă săptămânal emisiunea de interviuri și divertisment The Weekly Mag, difuzată de rețeaua de televiziuni locale La Xarxa.

Marcela, pe care apropiații o numesc Mars, este o femeie discretă, care evită evenimentele și momentele istorice ale mișcării separatiste. Nu apare frecvent în public.

În prezent, inima ei este împărțită între casa din localitatea Sant Julià de Ramis, din provincia Girona, și Belgia, dar și între Catalonia și România.

„Mă simt catalană”

Într-o conversație cu Pilar Rahola, una dintre vocile cunoscute ale mișcării separatiste catalane, difuzată de TV3 în 2018, Marcela vorbea despre identitatea sa: „Mă simt catalană și simt Catalonia ca pe casa mea, dar încerc să-mi păstrez identitatea. Vorbesc română cu fiicele mele și încerc să păstrez tradițiile de Crăciun, de Paște și de Sfântul Ioan. Simți că nu vei fi niciodată sută la sută de aici, iar când mă întorc în România, nici acolo nu mai sunt sută la sută de-a locului”, povestea aceasta.

Carles Puigdemont a părăsit Spania în octombrie 2017, după ce Parlamentul Cataloniei a declarat unilateral independența regiunii, în urma referendumului din 1 octombrie, contestat de autoritățile spaniole. Guvernul central a preluat atunci controlul asupra instituțiilor catalane prin aplicarea articolului 155 din Constituția Spaniei, iar Puigdemont, care conducea Generalitat, guvernul regional, a plecat în Belgia pentru a evita să fie adus în fața justiției spaniole.

Fostul președinte catalan, devenit ulterior lider al partidului independentist Junts, a rămas în Belgia în timp ce în Spania au continuat procedurile judiciare legate de procesul separatist. El nu a fost judecat în acest dosar, deoarece plecase din țară înainte de proces. Aplicarea legii amnistiei adoptate în Spania a devenit esențială pentru o eventuală revenire, însă instanțele nu îi acordaseră până acum amnistia pentru presupusa deturnare de fonduri publice.

Schimbările juridice din octombrie 2026: Cum este pregătită întoarcerea lui Carles Puigdemont

Situația juridică s-a schimbat la începutul lunii octombrie 2026. După ce Tribunalul Constituțional a susținut aplicarea amnistiei pentru infracțiunea de deturnare de fonduri în cazul fostei membre a guvernului catalan Dolors Bassa, judecătorul Pablo Llarena de la Curtea Supremă a anulat mandatul național de arestare emis pe numele lui Puigdemont. Decizia nu înseamnă însă că dosarul său a fost închis sau că a primit deja amnistia. Procedura judiciară continuă, iar revenirea sa depinde de pașii următori ai instanțelor.

Potrivit informațiilor transmise de surse din partidul său, Puigdemont nu intenționează să revină în Spania până când legea amnistiei nu va fi aplicată integral în cazul său. Deocamdată, el nu a stabilit public o dată pentru întoarcere.