Marina Voica a fost transportată de urgență la spital, iar medicii au internat-o imediat. Artista de 90 de ani se confruntă de câțiva ani cu probleme de sănătate.

Marina Voica, internată de urgență

În urmă cu câteva zile, Marina Voica s-a plâns că ar avea amețeli puternice, iar acum a ajuns la spital, scrie spynews.ro.

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Cântăreața nu a dorit să ofere mai multe detalii despre starea sa de sănătate.

Marina Voica a fost operată pe cord deschis la o clinică din Brașov, în urmă cu cinci ani.

Artista a avut atunci leziuni severe la nivelul a două din valvele inimii. Operația a durat 3 ore.

După câteva luni, aceasta a ajuns din nou la spital, la Câmpina, din cauza unei intoxicații alimentare, dar starea ei s-a ameliorat rapid după ce i-a fost administrată o perfuzie.

Cine este Marina Voica

Marina Voica s-a născut la 3 septembrie 1936, în orașul Ivanovo, din Republica Sovietică Federativă Socialistă Rusă, parte a fostei Uniuni Sovietice. A absolvit Facultatea de Finanțe și Credit din Moscova, unde l-a cunoscut pe Marcel Voica, un român cu care s-a căsătorit. După terminarea studiilor, s-a stabilit definitiv în România, unde a fost angajată la ADAS.

Cariera sa muzicală a început să prindă contur în anul 1960, când a debutat în emisiunea „Tinere talente”, realizată de Valeriu Lazarov la Televiziunea Română, interpretând piesa „Pe aripa vântului”. Talentul, vocea distinctivă și farmecul său scenic au cucerit rapid publicul, transformând-o într-una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică ușoară din România.

Marina Voica face parte din generația de aur a muzicii ușoare românești, remarcându-se prin stilul său interpretativ aparte și prin numeroasele apariții în emisiuni de divertisment și spectacole de televiziune. De-a lungul timpului, a devenit o prezență emblematică a scenei muzicale românești.

Cu o carieră artistică de peste cinci decenii, Marina Voica a adunat realizări impresionante, care îi confirmă valoarea și contribuția la cultura muzicală românească. Repertoriul său cuprinde aproximativ 850 de melodii înregistrate și lansate pe 27 de discuri, trei casete și șase CD-uri, precum și numeroase înregistrări difuzate la radio și televiziune. Artista a susținut turnee atât în România, cât și în străinătate.

De-a lungul carierei, a avut numeroase apariții televizate, participând la emisiuni de divertisment, spectacole de varietăți, programe speciale de Revelion și alte producții muzicale care au rămas în memoria publicului. Talentul său a fost recompensat cu premii la concursuri naționale și internaționale, dar și cu distincții de excelență acordate de televiziuni, posturi de radio, case de discuri și publicații din țară și din străinătate.

Pe lângă activitatea muzicală, Marina Voica s-a remarcat și în teatru și cinematografie. A jucat timp de nouă stagiuni la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” și a interpretat un rol principal în filmul *Țărmul n-are sfârșit*, regizat de Mircea Săucan.

Prin talentul, eleganța și perseverența sa, Marina Voica și-a câștigat un loc de cinste în istoria muzicii ușoare românești. Melodiile sale, aparițiile scenice și personalitatea inconfundabilă au transformat-o într-un nume de referință, apreciat de generații întregi de iubitori ai muzicii.