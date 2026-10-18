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Marius Lulea, declarații în exclusivitate pentru Gândul după ce a găsit un cap de porc la poartă. Susține că ar fi o amenințare cu moartea și dă vina pe George Simion: “A stat în Sicilia vreo trei luni, i-o fi venit vreo idee”

Marius Lulea, declarații în exclusivitate pentru Gândul după ce a găsit un cap de porc la poartă. Susține că ar fi o amenințare cu moartea și dă vina pe George Simion: “A stat în Sicilia vreo trei luni, i-o fi venit vreo idee”
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Marius Lulea, cofondator al AUR și unul dintre cei mai vocali contestatari ai lui George Simion, face acuzații grave după ce a descoperit un cap de porc lăsat în fața locuinței sale. În declarații oferite în exclusivitate pentru Gândul, acesta susține că este ținta unei campanii de intimidare, pe care o consideră orchestrată de persoane din anturajul liderului AUR. Lulea spune că a pus la dispoziția polițiștilor imagini care ar putea duce la identificarea autorilor și îl indică pe George Simion drept principal suspect.
Liderul AUR, George Simion, nu a răspuns apelurilor Gândul pentru a oferi un comentariu la acuzațiile lui Lulea. Ștefăniță Avramescu, purtătorul de cuvânt al AUR, a spus însă, la Antena 3, că este exclus ca liderul AUR Simion să fi fost implicat în vreun fel.

Incidentul s-ar fi petrecut duminică, 18 octombrie, la locuința lui Marius Lulea din Otopeni. Cofondatorul AUR susține că episodul nu este unul izolat, ci vine după ce, săptămâna trecută, în apropierea casei sale a fost lipit un afiș cu un personaj din benzi desenate.

În exclusivitate pentru Gândul, Marius Lulea a povestit cum a descoperit capul de porc și a lansat o ironie la adresa fostului său partener politic, George Simion.

„Săptămâna trecută a apărut un afiș la mine, cu un personaj din desene animate. Nu m-am simțit intimidat. Dar astăzi, când am ieșit afară, am constatat că era un cap de porc. Simion a stat în Sicilia vreo trei luni, i-o fi venit vreo idee”, a declarat Marius Lulea pentru Gândul.

Marius Lulea vorbește despre amenințări cu moartea: „Nu putem să lăsăm lucrurile așa”

Politicianul interpretează gestul drept o amenințare directă la adresa sa și consideră că incidentele din ultimele zile au legătură cu pozițiile critice exprimate față de conducerea AUR.

„Capul de mort înseamnă amenințare cu moartea”, a afirmat Lulea.

Acesta susține că nu este singura persoană vizată de asemenea acțiuni. Potrivit declarațiilor sale, și alți membri AUR care au avut poziții critice față de George Simion ar fi primit mesaje similare de intimidare.

„Sunt mai mulți colegi din AUR care au primit. Sunt toți critici de-ai lui. Nu putem să lăsăm lucrurile așa. S-a întâmplat săptămâna trecută și astăzi, iată, o nouă amenințare”, a precizat cofondatorul AUR.

„Îl bănuiesc pe George Simion”. Imaginile au ajuns la poliție

Marius Lulea spune că a transmis anchetatorilor imaginile surprinse în legătură cu incidentele și că așteaptă identificarea celor responsabili. Politicianul susține că persoanele care ar fi pus în aplicare acțiunile de intimidare nu ar proveni neapărat din structurile AUR, ci dintr-un anturaj apropiat lui George Simion.

„Imaginile le-am pus la dispoziția poliției. Urmează să-i identifice. Nu cred că cei folosiți sunt membri AUR. George are un anturaj propriu, format din executanți de această factură, care nu sunt membri de partid”, a declarat Marius Lulea, în exclusivitate pentru Gândul.

Întrebat pe cine suspectează că s-ar afla în spatele incidentelor, cofondatorul AUR l-a indicat direct pe liderul formațiunii.

„Îl bănuiesc pe George Simion. Dosarul, cel mai probabil, va ajunge la Procuratura Generală”, a mai spus acesta.

Poliția face verificări

În urma sesizării formulate de Marius Lulea, polițiștii din Otopeni au demarat verificări pentru a stabili împrejurările în care s-au produs incidentele și pentru a identifica persoanele implicate.

Potrivit informațiilor comunicate de IPJ Ilfov, un bărbat de 46 de ani a reclamat că, în dimineața zilei de 18 octombrie, a găsit un cap de porc în fața porții locuinței sale. Acesta le-a relatat anchetatorilor și despre afișul apărut cu câteva zile înainte.

Conflictul dintre cei doi foști colaboratori s-a accentuat în ultimele luni, pe fondul criticilor formulate de Marius Lulea la adresa direcției politice a AUR. George Simion a susținut că Lulea a fost exclus din partid pentru neplata cotizației.

Ancheta poliției urmează să stabilească cine se află în spatele incidentelor reclamate și dacă există vreo legătură între acestea și conflictul politic dintre Marius Lulea și George Simion.

Deocamdată, nu există dovezi prezentate public care să demonstreze că George Simion ar fi comandat sau coordonat aceste acțiuni, în afară de declarațiile lui Marius Lulea.

Comentarii 2
  • Mihai Ciubotariu

    Cred că, divergențele, dintre cei doi cofondatori A.U.R., sunt speculate de terțe persoane sau partide

  • Gheorghe Viorel

    Nu cred ca ar face Simion asa ceva ,au fost prea buni prieteni ani de zile ,mai repede dusmanii lui Simion ce vor sa sparga AUR ,Nu am crezut vre-odata ca Lulea sa comenteze s-au sa gindeasca asa ceva ,Simion sa aibe grije ce bea si ce maninca pe unde merge ca dusmanii sunt pe urmele lui sa-l termine ,nu am crezut ca Lulea poate sa coboare atit de mult , am crezut ff mult in Lulea ,dar acum este o mare dezamagire

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