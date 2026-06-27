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Mesaj pentru Lia Olguţa Vasilescu. PNL transmite PSD că „nu mai este dispus să fie anexă”

Luiza Dobrescu
Mesaj pentru Lia Olguţa Vasilescu. PNL transmite PSD că
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Prezentă la un eveniment organizat de femeile social democrate, la Palatul Parlamentului, primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat că PSD a venit cu soluţii pentru deblocarea crizei politice.

Însă, există un singur om care menţine această situaţie în blocaj, iar acela este premierul demis Ilie Bolojan, preşedintele PNL.

Liberalii s-au simţit datori să întervină cu un răspuns, care nu s-a lăsat aşteptat.

Replica a fost postată pe facebook de către noul purtător de cuvânt al partidului, Ionel Bogdan.

„PSD nu a venit cu nicio soluţie. PSD a generat această criză prin moțiunea de cenzură depusă alături de AUR și a aruncat România într-o perioadă de instabilitate pe care o putea evita.
După moțiune, Singurul plan al PSD a fost să rupă şi să cotroleze PNL. Ați promis asta propriilor primari și parlamentari și exact asta ați încercat să faceți.
Noi am spus de la început, împreună cu USR și UDMR: dacă mergeți pe această cale, nu va mai exista o formulă de guvernare comună.
Astăzi ni se spune că vina este a PNL pentru că nu s-a lăsat distrus. Nu. Vina pentru această criză aparține celor care au provocat-o.
PNL rămâne unit în jurul lui Ilie Bolojan și al direcției de reformă. Iar cei care încearcă și acum, din interior sau din exterior, să întoarcă partidul în trecut, vor avea aceeași surpriză: PNL nu mai este dispus să fie anexă nici pentru PSD, nici pentru altcineva”, scrie Ionel Bogdan.

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