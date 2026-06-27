Prezentă la un eveniment organizat de femeile social democrate, la Palatul Parlamentului, primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat că PSD a venit cu soluţii pentru deblocarea crizei politice.

Însă, există un singur om care menţine această situaţie în blocaj, iar acela este premierul demis Ilie Bolojan, preşedintele PNL.

Liberalii s-au simţit datori să întervină cu un răspuns, care nu s-a lăsat aşteptat.

Replica a fost postată pe facebook de către noul purtător de cuvânt al partidului, Ionel Bogdan.