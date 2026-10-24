Mesajul ministrului Dan Neculăescu pentru omologul francez. Franţa sprijină România cu capabilităţi militare de apărare la Marea Neagră

Ministrul de Externe, Dan Neculăescu, mulţumeşte omologului său francez, Jean-Noël Barrot, pentru sprijinul acordat României cu capabilităţi necesare apărării Mării Negre.

Échange appliqué avec le ministre français des Affaires étrangères, @jnbarrot. Nous avons réaffirmé la solidité de notre Partenariat stratégique et notre engagement commun en faveur de la sécurité européenne. Je salue la contribution de la France en tant que nation-cadre du groupement tactique de l’OTAN @NATO en Roumanie, ainsi que sa volonté de nous aider à répondre à nos besoins capacitaires concrets en mer Noire. Nous avons également évoqué l’évolution de l’environnement régional, en mettant l’accent sur l’importance stratégique de la mer Noire pour la sécurité euro-atlantique. — Dan Neculaescu (@DanNeculaescu) October 24, 2026

Neculăescu a scris pe X o concluzie a discuţiei pe care a purtat-o cu diplomatul francez, în contextul parteneriatului strategic pentru securitatea europeană.

„Am avut un schimb de opinii cu ministrul francez al afacerilor externe, @jnbarrot. Am reafirmat soliditatea Parteneriatului nostru strategic și angajamentul nostru comun față de securitatea europeană. Salut contribuția Franței în calitate de națiune-cadru a grupului tactic NATO din România, precum și disponibilitatea sa de a ne sprijini în acoperirea nevoilor concrete de capabilități în regiunea Mării Negre”.

Importanţa strategică a Mării Negre a fost o altă temă reiterată în cadrul discuţiilor, ca urmare a evoluţiei „contextului regional, subliniind importanța strategică a Mării Negre pentru securitatea euro-atlantică”, după cum anunţă ministrul Dan Neculăescu.