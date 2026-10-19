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Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie 2026 cum nu prea a mai fost în România. Ce se întâmplă în București

Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie 2026 cum nu prea a mai fost în România. Ce se întâmplă în București
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Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie 2026 cum nu prea a mai fost în România. Iată ce se întâmplă în București, în ultima lună de toamnă.

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Luna noiembrie vine cu temperaturi mult peste medie, în București. Vor fi, astfel, valori de 16 grade pe timp de zi, iar pe timpul nopții, vor fi temperaturi de 7 grade C.

O lună noiembrue atipică în Capitală, s-ar putea spune, potrivit meteorologilor Accuweather, iar asta că, după cum se poate vedea în prognoză, în București, în luna noiembrie, nu există nici măcar o zi cu ploaie. E adevărat, cerul va fi mai mult înnorat pe parcursul zilelor, însă nu sunt semnalate ploi.

Luna noiembrie debutează cu valori termice diurne de 14 grade C, iar cele nocturne de 5 grade C, și se va sfârși cu maxime de 8 grade C și minime de 0 grade C. De altfel, minimele termice în luna noiembrie vor fi de 0 grade C și vor fi atinse în nopțile de 15, 20, 21, 22 și 30 noiembrie.

Soarele va fi scump la vedere în această lună, chiar dacă temperaturile anunțate sunt peste normalul perioadei, în București. Cu toate acestea, desi norii pot crea condiții de ploaie, în Capitală, potrivit prognozei Accuweather, nu va ploua, ceea ce constituie un fapt rarisim pentru ultima lună de toamnă.

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