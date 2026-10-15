Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a fost implicat joi seară într-un accident în București.

Contactat în exclusivitate de PROSPORT, Mihai Stoica a spus că este complet nevinovat de impactul în care mașina sa ar fi „daună totală”.

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Autovehiculul ar fi fost deja trimis în service, unde va fi reparat pentru că are suspensia pe partea dreaptă lovită, în urma impactului cu mașina șoferului neatent, care a provocat accidentul.

Mașina lui Mihai Stoica a fost tamponată violent în accidentul petrecut pe Bulevardul Octavian Goga din Capitală.

„Sunt bine. A intrat o persoană în mine. E o intersecție mai ciudată acolo. Mașina e daună totală. Sunt nevinovat 100%”, a declarat Meme Stoica, pentru ProSport.

Mihai „MM” Stoica nu se află la primul accident rutier

La finalul anului 2007, pe vremea când ocupa funcția de președinte al clubului Unirea Urziceni, Mihai Stoica a fost implicat într-un accident rutier în Austria, în timp ce se îndrepta spre o pârtie de schi. Alături de el se afla fiica sa, Teodora, iar cei doi călătoreau cu mașina personală, un Mitsubishi Pajero. Înainte de a ajunge la destinație, autoturismul a fost implicat într-un accident în care au mai fost avariate alte două vehicule.

Imediat după incident, oficialul a oferit o declarație pentru ProSport, precizând că, din fericire, nimeni nu a fost rănit. Cu toate acestea, experiența l-a marcat profund, după cum a mărturisit chiar el: „Nu am nimic, sunt bine. Dar pot să spun că am văzut moartea cu ochii”.

La aproximativ doi ani distanță, Mihai Stoica a trecut printr-un nou moment de panică, de această dată în București. În timp ce se afla la volanul unui Mitsubishi Outlander nou, acesta a fost implicat într-o tamponare cu un Volkswagen Bora, pe Bulevardul Mihai Eminescu din Capitală.

De-a lungul timpului, actualul președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB a povestit și despre un alt accident rutier grav, petrecut cu aproximativ trei decenii în urmă, pe vremea când conducea clubul Oțelul Galați.

Incidentul s-a produs în timp ce se afla la volanul unei Dacii 1310. Din cauza poleiului de pe carosabil, Mihai Stoica a pierdut controlul mașinii și s-a izbit violent de un copac. Deși autoturismul a fost distrus aproape în totalitate, acesta a scăpat cu viață, într-un episod pe care l-a descris drept o adevărată minune.

Sursa foto: ProSport