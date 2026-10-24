Ministrul Florin Manole spune care sunt condiţiile pentru creşterea salariilor bugetarilor, în 2027

Florin Manole, noul ministru al Muncii, a vorbit zilele trecute despre condiţiile în care ar putea creşte salariile bugetarilor, în 2027.

Potrivit acestuia, eventualele majorări depind de deciziile privind bugetul și de angajamentele asumate de România pentru menținerea deficitului sub control.

Într-un interviu pentru Digi24, ministrul Muncii, Florin Manole, a mai spus că noua lege a salarizării unitare nu poate fi adoptată în următoarele una-două luni, într-un context în care Guvernul trebuie să se concentreze asupra rectificării bugetare și pregătirii bugetului pentru 2027.

Pe de altă parte, Florin Manole a explicat că pregătirea bugetului pentru anul viitor presupune și decizii privind pensiile, alocațiile și alte beneficii sociale.

„Când vorbesc despre faptul că bugetul este o prioritate, asta înseamnă, evident, că avem de luat niște decizii de politică publică referitoare la majorarea sau indexarea pensiilor, la ce facem cu alocațiile și la indexarea sau nu a altor beneficii sociale”, a explicat ministrul pentru Digi24.

Când ar putea fi adoptată legea salarizării

În ceea ce priveşte perioada în care ar putea să fie adoptată noua lege a salarizării, ministrul Muncii a declarat că „se poate la fel de bine să fie adoptată la începutul anului 2027 și, chiar dacă nu există o prevedere în legea bugetului, să avem o rectificare pentru a doua jumătate a lui 2027”.

În ceea ce priveşte cheltuielile cu salariile, acestea au fost estimate la suma de 174 de miliarde de lei, în 2027

„Vreau să fiu foarte prudent. Vă spun niște cifre care sunt publice, sunt oficiale, dar nu vreau să le perceapă ca pe niște angajamente că vom crește neapărat anvelopa de cheltuieli”, a explicat Manole.

Însă, evoluția cheltuielilor va depinde de mai mulți factori, precum angajamentele asumate de România față de Comisia Europeană, regulile fiscale și necesitatea menținerii deficitului bugetar sub control.