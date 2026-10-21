Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, vrea concedierea medicilor care pleacă la ora 10 de la spital și merg la clinicile private: „Contracte desfăcute la a treia abatere”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a făcut un apel către medicii care pleacă la ora 10 de la spitalul public la cel privat. Rogobete vrea ca managerii să le poată desface contractul de muncă la a treia abatere și anunță că scutirile de gardă se vor aplica deopotrivă la stat și la privat.

„Vreau să fac apel către doctorii care la ora 10 pleacă de la public la privat. Nu am uitat de acest mecanism”, a declarat Rogobete, miercuri, la prima conferință de presă de după revenirea la minister, potrivit Mediafax.

Ministrul spune că va proceda la fel ca în mandatul trecut și chiar mai mult de atât.

„Voi încerca să găsim o cale legislativă astfel încât managerul să le poată desface contractul de muncă la a treia abatere de acest gen”, a explicat el.

Ministrul îi vizează pe medicii care au scutire de gardă în sistemul public, dar fac gărzi în spitalele private. Legislația privind scutirile se va schimba radical, a anunțat Rogobete: „Cine are scutire de gardă are și la public și la privat”.

Cursuri obligatorii împotriva infecțiilor din spitale

O a treia categorie vizată sunt medicii care își mută pacienții la cabinetul propriu, „cu tot cu medicamentele din cabinetul sistemului public”. Aceștia „vor avea o surpriză”, a spus ministrul, fără să ofere detalii.

„Respect personalul medical și cer personalului medical nu să mă respecte pe mine, ci să-și respecte meseria și pacienții. Așa vom colabora de acum înainte”, a transmis Rogobete. Ministrul a amintit că a stat patru luni în prima linie, atunci când a fost nevoie să fie alături de personalul medical.

Rogobete vrea ca angajații din secțiile de anestezie și terapie intensivă să urmeze obligatoriu, o dată la doi ani, cursuri pentru controlul și monitorizarea infecțiilor nozocomiale. Ministrul spune că lucrul acesta se întâmplă și în alte țări și „este firesc”.

El a amintit că în mandatul trecut secțiile ATI au primit asistenți dedicați monitorizării infecțiilor, iar cele de categoria 1 își pot angaja propriul epidemiolog. Registrul național pentru infecțiile nozocomiale, finalizat la Spitalul „Grigore Alexandrescu” cu fonduri europene, poate fi acum pus în funcțiune la nivel național.