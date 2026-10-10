Miruță acuză o nouă dezinformare: „NU se fac niciun fel de încorporări în Armata României!”

Radu Miruță acuză o nouă dezinformare, după ce în mediul online a circulat un document prin care se anunța că Armata României face recrutări. ”E doar dezinformare, Documentul este fals”, spune acesta, și explică, pe Facebook, cum acel document imită o „înștiințare privind încorporarea”.

Sondaj Gândul Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Documentul este fals! Ecranele telefoanelor sunt de curând inundate cu un presupus document al MAPN prin care un tânăr ar fi incorporat‼️NU se fac niciun fel de încorporări în Armata României!

E doar o nouă dezinformare! Documentul este fals! Acesta imită o „Înștiințare privind încorporarea”, care ar fi fost emisă de Centrul Militar Județean Ilfov, prin care un tânăr ar fi chemat, la data de 20 octombrie 2026, pentru efectuarea formalităților de încorporare în Armatei României.

Dezinformarea apare în contextul în care MApN a comunicat recent privind organizarea exercițiului de antrenament pentru evaluarea rezervei de mobilizare MOBEX B-IF-26, în municipiul București și județul Ilfov, aflat în prezent în curs de desfășurare.

Executarea serviciului obligatoriu în calitate de militar în termen și militar cu termen redus a fost suspendată pe timp de pace în România, începând cu data de 1 ianuarie 2007, așa cum prevede Legea 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu și trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat. Verificați informațiile din surse oficiale înainte de a le distribui”, spune Radu Miruță pe Facebook.