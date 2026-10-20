Chiar înainte de învestire, Luca Niculescu a anunțat crearea, la Guvern, a unui Fond Național pentru Reziliență Informațională care să lupte cu războiul hibrid și cu dezinformarea: „Nu va cenzura”

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a anunțat, în discursul susținut în Parlament înaintea votului de învestitură, înființarea unui Fond Național pentru Reziliență Informațională, destinat combaterii dezinformării și sprijinirii presei independente. În paralel, Guvernul va crea un mecanism de răspuns la manipulările informaționale externe, despre care Niculescu a precizat că nu va avea atribuții de cenzură.

„Iar pentru că securitatea unei democrații moderne se apără și în fața războiului hibrid și a dezinformării, vom crea la nivelul Guvernului un mecanism de răspuns la manipulările informaționale externe – fără nicio atribuție de cenzură – și vom înființa Fondul Național pentru Reziliență Informațională, care va susține transparent educația media, verificarea faptelor și presa locală independentă”, a declarat Luca Niculescu în fața parlamentarilor.

Potrivit premierului desemnat, noul fond va avea trei direcții principale de acțiune: susținerea educației media, sprijinirea activităților de verificare a informațiilor și susținerea presei locale independente.

Niculescu a insistat asupra importanței libertății presei și a accesului cetățenilor la informații credibile, invocând inclusiv experiența sa profesională în jurnalism.

„Am fost jurnalist mai bine de douăzeci de ani. Știu cât de importantă este libertatea presei într-o democrație și cât de necesar este ca cetățenii să aibă acces la informații credibile”, a afirmat premierul desemnat.

Anunțul vine în contextul în care Niculescu a prezentat securitatea României drept una dintre prioritățile fundamentale ale viitorului Guvern, alături de consolidarea capacităților de apărare și de întărirea rolului țării în NATO.

Discursul nu oferă însă detalii privind bugetul Fondului Național pentru Reziliență Informațională, sursele sale de finanțare, instituția care îl va administra sau criteriile pe baza cărora vor fi selectați beneficiarii. De asemenea, premierul desemnat nu a precizat un calendar pentru înființarea fondului și pentru operaționalizarea mecanismului guvernamental de combatere a manipulărilor informaționale externe.