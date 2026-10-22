Nicușor Dan a contestat la CCR legea care declară ca municipiu orașul Voluntari, condus de Florentin Pandele, soțul Gabrielei Firea

Președintele României, Nicușor Dan, a sesizat Curtea Constituțională a României (CCR) în legătură cu legea prin care orașul Voluntari, din județul Ilfov, lipit de București, ar urma să fie declarat municipiu. Actul normativ a fost adoptat de Parlament în luna septembrie și trimis șefului statului pentru promulgare. Voluntari, localitate aflată în imediata vecinătate a Bucureștiului, este administrată de primarul Florentin Pandele, soțul Gabrielei Firea.

Ce argumente aduce Nicușor Dan

Nicușor Dan aduce șase argumente principale în sesizarea transmisă Curții Constituționale pe 22 octombrie 2026, prin care cere declararea ca neconstituțională a legii care transformă orașul Voluntari în municipiu.

1. Transformarea în municipiu ar duce la creșterea impozitelor locale

2. Referendumul din 2004 este prea vechi

3. Un referendum din 2009 a indicat o opțiune diferită: Voluntariul a votat să fie Sectorul 7 al Bucureștiului

4. Voluntari nu îndeplinește toate condițiile legale pentru a deveni municipiu

5. Datele prezentate de Primărie sunt incomplete sau contradictorii

6. Actualul Consiliu Local nu a reconfirmat propunerea

Nicușor Dan invocă încălcarea articolelor 1 alineatele (3) și (5) și 3 alineatul (3) din Constituție, susținând că Parlamentul nu poate declara discreționar un oraș ca municipiu fără verificarea îndeplinirii condițiilor legale.

Legea a fost adoptată de Senat în septembrie, cu 90 de voturi pentru

Proiectul de lege privind transformarea orașului Voluntari în municipiu a fost inițiat de deputatul PSD Ioan Vulpescu, coleg de partid cu primarul Florentin Pandele.

Inițiativa a fost adoptată tacit de Camera Deputaților, iar pe 21 septembrie 2026 a primit votul final în Senat, care a fost camera decizională.

Legea a trecut cu 90 de voturi pentru, 14 voturi împotrivă și trei abțineri, în ciuda criticilor formulate în timpul dezbaterilor parlamentare.

Susținătorii proiectului au argumentat că dezvoltarea urbanistică, economică și demografică a orașului justifică acordarea unui rang administrativ superior.

Primăria Voluntari a susținut că localitatea îndeplinește criteriile legale pentru dobândirea statutului de municipiu și că această schimbare ar putea facilita accesul la finanțări și dezvoltarea unor noi proiecte de infrastructură.

Guvernul s-a opus transformării Voluntariului în municipiu. Controversa referendumului din 2004

Una dintre principalele controverse legate de această lege privește referendumul organizat în Voluntari în urmă cu 22 de ani.

În 2004, locuitorii au fost consultați în legătură cu transformarea localității în municipiu. Aproximativ 15.800 de persoane au votat în favoarea propunerii, din puțin peste 16.000 de voturi exprimate.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a transmis însă Parlamentului un punct de vedere negativ asupra proiectului, considerând că rezultatul referendumului din 2004 nu mai reflectă situația actuală a orașului.

Executivul a argumentat că populația localității a crescut semnificativ între timp, iar schimbările economice, sociale și fiscale impun organizarea unei noi consultări a cetățenilor.

Potrivit datelor invocate în documentele analizate de Guvern, Voluntari avea 47.366 de locuitori la recensământul din 2021, iar populația ajunsese la aproximativ 49.500 de persoane în 2025.

Guvernul a apreciat că referendumul din 2004 poate fi considerat caduc în raport cu realitățile actuale și că locuitorii ar trebui să aibă posibilitatea de a se pronunța din nou asupra schimbării statutului administrativ.

Ce ar însemna transformarea Voluntariului în municipiu

Schimbarea rangului administrativ ar putea avea consecințe asupra modului de organizare și funcționare a administrației locale, asupra salarizării unor categorii de angajați și asupra fiscalității.

În timpul dezbaterilor parlamentare, reprezentanții opoziției au avertizat că noul statut ar putea genera cheltuieli administrative suplimentare și impozite locale mai mari.

În schimb, autoritățile din Voluntari au prezentat transformarea în municipiu drept o recunoaștere a dezvoltării localității și o oportunitate de a atrage resurse pentru investiții publice.

Dobândirea statutului de municipiu nu înseamnă însă că Voluntari ar deveni parte a Bucureștiului. Localitatea ar rămâne în județul Ilfov, cu administrație proprie.

Ce urmează după sesizarea Curții Constituționale

Prin sesizarea formulată de Nicușor Dan, procedura de promulgare a legii este întreruptă până la pronunțarea Curții Constituționale.

Dacă judecătorii constituționali vor admite sesizarea, legea va trebui reexaminată în Parlament și pusă în acord cu decizia CCR.

În schimb, dacă sesizarea va fi respinsă, procedura de promulgare va putea fi reluată, potrivit regulilor constituționale.

Până la finalizarea procedurii legislative și publicarea legii în Monitorul Oficial, Voluntari își păstrează statutul actual de oraș.