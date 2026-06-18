Prima pagină » Actualitate » Nicuşor Dan anunţă că încă două state NATO vor ajuta România cu echipament de protecţie împotriva atacurilor cu drone

Nicuşor Dan anunţă că încă două state NATO vor ajuta România cu echipament de protecţie împotriva atacurilor cu drone

Luiza Dobrescu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Aflat la reuniunea Consiliului European de vară, de la Bruxelles, Regatul Belgiei, în perioada 18-19 iunie 2026, Nicuşor Dan spune că încă două ţări NATO se alătură cu echipamente pentru protecţia anti-dronă a României.

Este vorba despre Portugalia şi Slovacia, spune Nicuşor Dan. România are nevoie de aceste echipamente în următorii doi ani, mai spune preşedintele

„Şedinţă de Consiliu European importantă. Pentru noi, sunt trei subiecte mari.

Subiectul dronei, în concluziile consiliului se discută ale dronelor aeriene pe care le am avut pe teritoriu şi o întărire a flancului estic

În cursul întâlnirii de dimineaţă de la NATO, mai avem 2 state care s-au oferit să ofere echipamente pentru apărarea României de drone. Am avut SUA şi Franţa, Italia şi Spania şi acum s-au adăugat Portugalia şi Slovacia.

O să avem o dezbatere pe securitate europeană şi o să ridic problema asta. Aşteptarea noastră ete pe un termen limitat. Avem nevoie să acoperim această perioadă de un an şi jumătate pentru unele echipamente şi doi ani pentru altele. Solicitarea noastră este cât mai rapid pentru că avem nevoie acum”, spune preşedintele, de la Bruxelles. 

Cel de-ai doilea punct pe ordinea de zi a întâlnirii are legătură cu aderarea la UE a Ucrainei şi Republicii Moldova, iar cel de-al treilea are legătură cu bugetul pe care România îl solicită pentru perioada 2028-2034.

„Suntem bucuroşi că Moldova şi Ucraina au început oficial programul de aderare.

Discuţia pe buget, pe Cadrul financiar multianual. Suntem într-un proces de agregare a diferitelor state. Cele 16 state, sub coordonarea României, au o poziţie comună şi pentru armonizarea acestei poziţii, acum, la 17.00, o să avem o întâlnire încât să mergem cu o poziţie comună. Vrem un buget cât mai mare”, a mai spus Nicuşor Dan, întrebat de ziarişti.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Adrian Veștea revendică șefia PNL și îi cere lui Bolojan să amâne Congresul PNL pentru „o confruntare democrativă”
19:03
Adrian Veștea revendică șefia PNL și îi cere lui Bolojan să amâne Congresul PNL pentru „o confruntare democrativă”
FLASH NEWS PSD cere PNL să îi retragă sprijinul politic lui Ciprian Ciucu, după punerea sub acuzare la DNA
18:56
PSD cere PNL să îi retragă sprijinul politic lui Ciprian Ciucu, după punerea sub acuzare la DNA
VIDEO Întrebat de ce l-a ales pe Veștea premier, Nicușor Dan a plecat în grabă din fața jurnaliștilor: „Promit că răspund mâine dimineață”
18:41
Întrebat de ce l-a ales pe Veștea premier, Nicușor Dan a plecat în grabă din fața jurnaliștilor: „Promit că răspund mâine dimineață”
FLASH NEWS PSD cere de urgență ca PNL să îi retragă sprijinul politic lui Ciprian Ciucu, după acuzațiile DNA de luare de mită
18:31
PSD cere de urgență ca PNL să îi retragă sprijinul politic lui Ciprian Ciucu, după acuzațiile DNA de luare de mită
REACȚIE Victor Ponta, după ce primarul Capitalei a fost pus sub control judiciar: „Eu am fost un fraier, Ciucu nu trebuie să fie!”
18:08
Victor Ponta, după ce primarul Capitalei a fost pus sub control judiciar: „Eu am fost un fraier, Ciucu nu trebuie să fie!”
FLASH NEWS Adrian Veştea explică de ce întârzie cu depunerea noului cabinet şi a programului de guvernare: „Nu este momentul pentru decizii pripite”
17:40
Adrian Veştea explică de ce întârzie cu depunerea noului cabinet şi a programului de guvernare: „Nu este momentul pentru decizii pripite”
Mediafax
SURPRIZĂ! Denise Rifai, suspectă în dosarul DNA în care este acuzat Ciprian Ciucu.
Digi24
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor
Cancan.ro
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Prosport.ro
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Adevarul
Soarta guvernului Veștea, în mâinile AUR. Fost consilier prezidențial: „Fără acordul lui George Simion, nu poate exista o asemenea mișcare"
Mediafax
ȘOCANT! Ciprian Ciucu, pus sub control judiciar de DNA pentru 60 de zile: „Nu am nimic de ascuns"
Click
Transformare spectaculoasă pentru Oana Roman și fiica ei! Câte kilograme au slăbit și care este secretul succesului: „E chiar bine”
Digi24
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și când are loc următoarea întâlnire
Cancan.ro
Ciprian Ciucu audiat la DNA. Informații de ultimă oră despre primarul Capitalei
Ce se întâmplă doctore
Primul val de caniculă lovește România. Temperaturile urcă până la 36 de grade! Disconfortul termic va fi accentuat
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Cât costă cel mai nou sedan BMW în România?
Descopera.ro
3 motive pentru care extratereștrii nu ne vizitează
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce face?
Descopera.ro
Poporul care nu a avut niciun război timp de 1.000 de ani. Ce făceau, în schimb, acești oameni?
FLASH NEWS Peter Magyar anunță un acord cu Metsola pentru închiderea procedurii Articolului 7 împotriva Ungariei
19:22
Peter Magyar anunță un acord cu Metsola pentru închiderea procedurii Articolului 7 împotriva Ungariei
PACE ÎN IRAN JD Vance îi ia apărarea lui Trump în acordul de pace cu Iran: „Nu am făcut concesii iranienilor. Nici măcar un singur penny”
19:13
JD Vance îi ia apărarea lui Trump în acordul de pace cu Iran: „Nu am făcut concesii iranienilor. Nici măcar un singur penny”
EXCLUSIV Cum l-au prins procurorii pe Ciprian Ciucu. Indiciile au apărut într-un dosar care viza fapte ale unor funcționari din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc
19:02
Cum l-au prins procurorii pe Ciprian Ciucu. Indiciile au apărut într-un dosar care viza fapte ale unor funcționari din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc
EXCLUSIV Enigma Nicușor Dan. Bușcu: E amator din perspectivă politică/Nu știu cât de conștient este de ceea ce se întâmplă
18:52
Enigma Nicușor Dan. Bușcu: E amator din perspectivă politică/Nu știu cât de conștient este de ceea ce se întâmplă
FLASH NEWS Ciucu explică acuzația de luare de mită din dosarul DNA: „S-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut bani în campania electorală”
18:52
Ciucu explică acuzația de luare de mită din dosarul DNA: „S-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut bani în campania electorală”
ULTIMA ORĂ Bolojan anunță un nou mecanism de sprijin, în valoare de 5 miliarde de lei, pentru reducerea deficitului: „Schema ar puteau sprijini până la 200 de companii”
18:36
Bolojan anunță un nou mecanism de sprijin, în valoare de 5 miliarde de lei, pentru reducerea deficitului: „Schema ar puteau sprijini până la 200 de companii”

Cele mai noi

Trimite acest link pe