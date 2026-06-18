Aflat la reuniunea Consiliului European de vară, de la Bruxelles, Regatul Belgiei, în perioada 18-19 iunie 2026, Nicuşor Dan spune că încă două ţări NATO se alătură cu echipamente pentru protecţia anti-dronă a României.

Este vorba despre Portugalia şi Slovacia, spune Nicuşor Dan. România are nevoie de aceste echipamente în următorii doi ani, mai spune preşedintele

„Şedinţă de Consiliu European importantă. Pentru noi, sunt trei subiecte mari. Subiectul dronei, în concluziile consiliului se discută ale dronelor aeriene pe care le am avut pe teritoriu şi o întărire a flancului estic În cursul întâlnirii de dimineaţă de la NATO, mai avem 2 state care s-au oferit să ofere echipamente pentru apărarea României de drone. Am avut SUA şi Franţa, Italia şi Spania şi acum s-au adăugat Portugalia şi Slovacia. O să avem o dezbatere pe securitate europeană şi o să ridic problema asta. Aşteptarea noastră ete pe un termen limitat. Avem nevoie să acoperim această perioadă de un an şi jumătate pentru unele echipamente şi doi ani pentru altele. Solicitarea noastră este cât mai rapid pentru că avem nevoie acum”, spune preşedintele, de la Bruxelles.

Cel de-ai doilea punct pe ordinea de zi a întâlnirii are legătură cu aderarea la UE a Ucrainei şi Republicii Moldova, iar cel de-al treilea are legătură cu bugetul pe care România îl solicită pentru perioada 2028-2034.