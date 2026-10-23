Nicuşor Dan pentru Bloomberg: „Rusia încearcă să intensifice războiul din Ucraina și să provoace țările europene”

Președintele Nicușor Dan a declarat, într-un interviu pentru Bloomberg, că Rusia încearcă să intensifice războiul din Ucraina și să provoace țările europene, în contextul incidentelor cu drone și al amenințărilor la adresa securității regionale. De asemenea, șeful statului a invocat numărul tot mai mare de provocări ale Kremlinului pe teritoriul Uniunii Europene.

„Rusia încearcă să escaladeze acest război din Ucraina, încercând să provoace celelalte țări europene. Noi nu vrem să escaladăm. Vrem să rămânem calmi și să doborâm dronele care ajung pe teritoriul nostru”, a spus Nicușor Dan în interviul acordat joi, 22 octombrie, în cadrul emisiunii Balance of Power.

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Întrebat ce strategie are România pentru a contracara escaladarea fără a risca o confruntare directă cu Rusia, șeful statului a precizat că România a comandat capabilități prin programul european SAFE și a solicitat echipamente temporare de la aliați, până la intrarea în dotare a celor comandate.

Președintele a explicat că, în urmă cu aproximativ un an și jumătate, dronele au început să pătrundă pe teritoriul României ca urmare a atacurilor rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

În prezent, însă, șefulstatului consideră că situația din Marea Neagră este diferită, afirmând că o dronă care lovește o navă trebuie să fi vizat acea navă, având în vedere dimensiunea spațiului maritim.

Președintele a precizat că autoritățile române au solicitat din nou capabilități temporare în cadrul NATO, la o reuniune desfășurată săptămâna precedentă, și a obținut sprijin.

Referitor la încheierea războiului, președintele a afirmat că Ucraina trebuie să participe la negocieri și că nu consideră că Rusia dorește cu adevărat, în acest moment, să pună capăt conflictului. El a spus că președintele american Donald Trump dorește încheierea războiului, dar a subliniat că un acord depinde de acceptul ambelor părți.

Nicușor Dan, întrebat dacă România renunță la Starlink după scandalul dintre Musk, Trump și Ucraina

Președintele a declarat că România nu intenționează să renunțe la contractul cu Starlink, în ciuda controverselor. El a respins posibilitatea unei asemenea măsuri, explicând că acordul României cu Starlink este respectat de ambele părți.

„Nu. Contractul pe care îl avem este respectat de ambele părți”, a răspuns Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat că nu deține toate explicațiile tehnice privind situația din Ucraina și responsabilitatea pentru restricțiile semnalate.

„Nu am un răspuns tehnic despre ceea ce s-a întâmplat între Ucraina, Elon Musk și administrația americană. Dar, în ceea ce privește România, toate lucrurile sunt în regulă”, a adăugat șeful statului.

În această săptămână, Nicuşor Dan a mai acordat interviuri pentru canalul de ştiri american News Nation, pentru The Julie Mason Show difuzată de postul american de radio prin satelit SiriusXM, pentru Newsmax. Marţi, președintele a publicat un editorial de opinie în publicaţia conservatoare, The Daily Signal, în care a argumentat de ce o consolidare a trupelor americane în România ar fi benefică pentru SUA.