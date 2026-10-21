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Nicușor Dan, al patrulea editorial în presa americană. Președintele a semnat un articol pentru o publicație conservatoare. „Neclintiţi la margine: România, pe flancul NATO de la Marea Neagră”

Flavius Niculescu
Nicușor Dan, al patrulea editorial în presa americană. Președintele a semnat un articol pentru o publicație conservatoare. „Neclintiţi la margine: România, pe flancul NATO de la Marea Neagră”
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Un nou articol semnat de Nicușor Dan a apărut în presa americană. De data aceasta, președintele României a semnat un editorial pentru The Daily Signal, una dintre cele mai conservatoare platforme din Statele Unite, inființată de Heritage Foundation în anul 2014. Este cea de-a patra sa apariție ca editorialist în spațiul public american, după cele din NewsmaxFox News și Washington Times. Intitulat „Neclintiţi la margine: România, pe flancul NATO de la Marea Neagră”, textul vorbește despre contribuția statului român la apărarea regională, în calitate de membru al alianței militare.

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„În timp ce scriu aceste rânduri, două F-16 din România au doborât două drone care pătrunseră în spațiul aerian”

„În timp ce scriu aceste rânduri, două dintre avioanele F-16 ale țării mele tocmai au doborât două drone cu propulsie cu reacție care pătrunseseră în spațiul aerian al României, deasupra Mării Negre. Piloții noștri nu au ezitat.

Iată de ce.

Pe 14 octombrie, la ora 20:16, autoritățile navale române din Sulina au primit o solicitare de ajutor din partea navei Yara J, sub pavilionul Insulelor Comore, care fusese lovită de drone. În câteva minute, nava Apollo a Gărzii de Coastă Române, destinată căutării și salvării, a părăsit portul Sulina pentru a acorda asistență navei și echipajului său.

Câteva ore mai târziu, în dimineața zilei de 15 octombrie, petrolierul pentru produse chimice Wine Trader a transmis un semnal de primejdie și a anunțat izbucnirea unui incendiu la bord, tot în urma unui atac cu drone.

Două nave românești de intervenție au ieșit imediat în larg pentru a acorda ajutor. Cinci membri ai echipajului, inclusiv căpitanul, au fost preluați la bordul elicopterului Black Hawk 275 al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în timp ce o navă de salvare a continuat căutările pentru găsirea celor șapte membri ai echipajului dați dispăruți.

„Războiul din Ucraina a intrat într-o fază periculoasă de escaladare” / „România este țara cea mai expusă efectelor colaterale”

Aceste două incidente maritime grave, produse la mai puțin de 24 de ore distanță, nu sunt evenimente izolate. În aceeași lună octombrie, ele au fost precedate de atacul asupra navei Royad Mammadov, lovită și scufundată în apropierea apelor teritoriale ale României, precum și de scufundarea navei Alfa Watan în largul apelor teritoriale ale Bulgariei, în urma unui atac cu drone maritime și aeriene. Aceste incidente, alături de atacurile care au urmat, demonstrează că războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei a intrat într-o fază periculoasă de escaladare.

De la începutul invaziei Ucrainei, în Marea Neagră au fost înregistrate câteva sute de incidente grave de acest fel. După anexarea Crimeei de către Rusia, Marea Neagră a trecut de la statutul de zonă de cooperare economică și comercială la cel de una dintre cele mai instabile regiuni geopolitice ale lumii.

Deși toate statele riverane sunt afectate, direct sau indirect, a devenit clar că România este țara cea mai expusă efectelor colaterale ale războiului. România ocupă țărmul vestic al Mării Negre, unde efectele conflictului se resimt acum cel mai direct.

România descurajează extinderea războiului, precum și riscul ca NATO să fie atrasă într-un conflict de proporții

După patru ani de război, constatăm că România este afectată de întregul spectru al războiului hibrid purtat de Federația Rusă împotriva NATO și a Uniunii Europene: atacuri cibernetice, acte de sabotaj, incursiuni ale dronelor aeriene și maritime, provocări și campanii de amenințare informațională, pentru a enumera doar câteva dintre acestea.

Cum a răspuns România? În primul rând, și-a păstrat calmul și continuă să-și consolideze capacitățile, înțelegând că acțiunile sale contează pentru toți aliații. România rămâne fermă, se apără și descurajează extinderea războiului, precum și riscul ca NATO să fie atrasă într-un conflict de proporții potențial devastatoare. România consolidează flancul Alianței Nord-Atlantice în sectorul său cel mai expus: țărmul vestic al Mării Negre.

Atitudinea României — una de hotărâre și responsabilitate — nu ar trebui să surprindă pe nimeni. Noi, românii, ne-am numărat printre primii care și-au respectat angajamentele privind creșterea cheltuielilor militare. Am sprijinit Ucraina, în speranța de a ține conflictul la distanță și de a contribui la încheierea acestuia.

NATO este mai puternică datorită eforturilor depuse în cadrul parteneriatului româno-american

Ne-am consolidat capacitățile militare prin achiziția de echipamente moderne, cel mai adesea americane. Ne-am numărat printre primii care au înțeles că apărarea Europei este, înainte de toate, responsabilitatea europenilor înșiși. Am recunoscut că unitatea lumii libere se bazează pe o legătură transatlantică solidă, expresie a valorilor civilizației occidentale și garanție a stabilității globale.

România este astăzi mai sigură datorită alianței cu Statele Unite. Și NATO este mai puternică datorită eforturilor depuse în cadrul parteneriatului româno-american.

Prezența trupelor americane la bazele din România de la Mihail Kogălniceanu, Câmpia Turzii și Deveselu descurajează Rusia, ține războiul departe de teritoriul aliaților și reduce riscul unei confruntări de amploare mai mare. Investițiile României, de miliarde de dolari, în bazele militare, precum și alinierea sa politică deplină au permis Statelor Unite să-și proiecteze forța și să-și urmărească interesele în teatre de operații de importanță strategică: Marea Neagră, Ucraina și Caucazul, estul Mediteranei și Orientul Mijlociu. Operațiunile Midnight Hammer și Epic Fury sunt doar cele mai recente exemple ale valorii adăugate pe care România o aduce Statelor Unite.

„România își va asuma responsabilități și costuri mai mari

Incidentele recente cu drone din Marea Neagră demonstrează că noile circumstanțe impun ridicarea nivelului de ambiție al relației strategice dintre România și Statele Unite. România este pregătită și a demonstrat acest lucru. Va continua să investească în capabilități militare, baze și poligoane de instrucție. Își va menține alinierea politică și strategică.

Își va asuma responsabilități și costuri mai mari, astfel încât o prezență americană consolidată în sectorul românesc al Mării Negre să devină mai utilă din punct de vedere strategic și mai puțin costisitoare. Acest lucru este în beneficiul Statelor Unite, al României și al întregii lumi libere”, conchide Nicușor Dan editorialul publicat în The Daily Signal.

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