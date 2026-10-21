Prima pagină » Actualitate » Noul şef al MAE spune că se intră într-o etapă în care politica externă nu se mai poate baza pe retorică generală, ci pe execuţie

Noul şef al MAE spune că se intră într-o etapă în care politica externă nu se mai poate baza pe retorică generală, ci pe execuţie

Luiza Dobrescu
Noul şef al MAE spune că se intră într-o etapă în care politica externă nu se mai poate baza pe retorică generală, ci pe execuţie
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Miercuri, Dan Neculăescu a preluat oficial portofoliul de ministru al Afacerilor Externe, în prezența prim-ministrului Luca Niculescu, la sediul MAE.

Neculăescu spune că prezenţa premierului într-un astfel de moment „este un semnal puternic de susținere pentru echipa MAE și o confirmare a faptului că acțiunea externă a României este o prioritate a Guvernului”.

Noul ministru a mulţumit şi predecesoarei sale, Oana Ţoiu, şi dă asigurări că „intrăm într-o etapă în care politica externă nu se mai poate baza pe o retorică generală, ci pe execuție, pe termene respectate și pe obiective măsurabile”.

„Avem un program de guvernare clar, agreat și asumat, și vom lucra îndeaproape la fiecare pas pentru rezultate imediate acolo unde miza este maximă pentru cetățenii noștri.

Pilonul central al acțiunii noastre rămâne securitatea. Continuăm să întărim postura de descurajare și apărare pe Flancul Estic, să consolidăm Parteneriatul nostru Strategic cu Statele Unite și să ne îndeplinim angajamentele asumate în cadrul NATO, iar Marea Neagră va fi o prioritate absolută.

Vom lucra pentru dezvoltarea economică a țării și vreau ca diplomația economică să treacă de la concept teoretic la instrument activ prin care sprijinim companiile românești să intre pe noi piețe, dar și să atragem investiții strategice”, mai scrie Neculăescu, miercuri, pe facebook.

Ministrul MAE a subliniat şi faptul că „diaspora nu este o categorie statistică, ci parte vie a națiunii române”.

„Am preluat acest mandat cu hotărârea de a îmbunătăți substanțial serviciile consulare, de a simplifica interacțiunea digitală cu statul și de a proteja drepturile fiecărui cetățean român aflat în afara granițelor.

Cunosc Ministerul Afacerilor Externe din interior, din Centrală și de la post, avem obiective precise, avem o direcție clară și avem un corp diplomatic și consular care a demonstrat de fiecare dată că știe să ducă România la masa marilor decizii.

Ne-am apucat de lucru”.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ACUZAȚII Comisia Europeană investighează platforma Booking. Reclamele și anunțurile false sunt vizate. Ce vor să descopere comisarii
15:44
Comisia Europeană investighează platforma Booking. Reclamele și anunțurile false sunt vizate. Ce vor să descopere comisarii
EXCLUSIV „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 21 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Elena Udrea, analiza noului guvern Niculescu. Lideri adevărați sau păpușați din umbră
15:22
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 21 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Elena Udrea, analiza noului guvern Niculescu. Lideri adevărați sau păpușați din umbră
REACȚIE Diana Buzoianu, avertisment la plecarea din Ministerul Mediului: ”Câți credeți că deja n-au început să sune telefoanele?”
15:15
Diana Buzoianu, avertisment la plecarea din Ministerul Mediului: ”Câți credeți că deja n-au început să sune telefoanele?”
LEGE CCR a amânat mai multe sesizări de neconstituţionalitate. Printre acestea se află şi aceea a USR şi PNL pe numirile de la Camera Deputaţilor
15:09
CCR a amânat mai multe sesizări de neconstituţionalitate. Printre acestea se află şi aceea a USR şi PNL pe numirile de la Camera Deputaţilor
AGRICULTURĂ Cel mai dulce dovleac din România, obținut la Dăbuleni. A fost omologat
15:05
Cel mai dulce dovleac din România, obținut la Dăbuleni. A fost omologat
NEWS ALERT DIICOT recunoaște că, în timpul perchezițiilor, a plantat microfoane în casa lui Călin Georgescu, pe care fostul candidat la prezidențiale ar fi vrut să le distrugă
14:53
DIICOT recunoaște că, în timpul perchezițiilor, a plantat microfoane în casa lui Călin Georgescu, pe care fostul candidat la prezidențiale ar fi vrut să le distrugă
Mediafax
Roșii „de lux”. Motivul pentru care 1 kilogram de roșii costă 10 lei la Roma
Digi24
„Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în alegeri
Cancan.ro
Triunghiul amoros e istorie pentru senatoarea POT. Cum am surprins-o pe Valentina Aldea
Prosport.ro
Marea campioană a pierdut toată averea de milioane și a plecat la Dubai: „L-am descoperit pe Iisus. O iau de la zero la 38 de ani”
Adevarul
Fața nevăzută a aisbergului revoltelor care riscă să scufunde UE. Radiografia unui expert de la Sorbona
Mediafax
Liniștea din România ar putea dura 6 luni. Ce scriu ziarele internaționale despre guvernul Niculescu?
Click
Actorul român cu care și-ar dori să joace Adela Popescu: „Poți să ai surprize, plăcute și neplăcute”
Digi24
Situație bizară în București. Un bărbat care își recuperase în instanță canabisul a fost oprit de jandarmi și s-a ales cu dosar penal
Cancan.ro
Cea mai surprinzătoare ÎMPĂCARE de la Insula iubirii 2026. S-au separat după filmări, dar acum formează din nou un cuplu și noi avem imaginile
Ce se întâmplă doctore
Cu ce se ocupă acum Nicolae Mitea, fostul iubit al Andreei Tonciu? A ajuns să trăiască din 5.000 de lei pe lună. A câștigat două milioane de euro din fotbal, dar i-a „spart” pe toți
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Noul Audi Q7 a fost prezentat oficial în România. Cât costă rivalul lui BMW X5 sau Volvo XC90?
Descopera.ro
Dispariția Ameliei Earhart, în sfârșit aproape de rezolvare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Câte kg ai? – Dacă-mi sug burta, 110!
Descopera.ro
Ceva ciudat se întâmplă cu gheața din Antarctica
Mediafax Italia
A EXPLODAT prețul roșiilor! INCREDIBIL: 10 euro pe kilogram!
Mediafax Spania
Va avea o PENSIE de 70.000 de euro! Dar asta nu e tot! Ce alte privilegii i se pregătesc
FLASH NEWS Mirabela Grădinaru a deschis o conferință despre sănătatea mintală a copiilor
15:49
Mirabela Grădinaru a deschis o conferință despre sănătatea mintală a copiilor
FLASH NEWS George Simion, reacție dură la noul dosar al lui Călin Georgescu: „Nu mai ai voie nici să te aperi de a fi ascultat în propria casă”
15:30
George Simion, reacție dură la noul dosar al lui Călin Georgescu: „Nu mai ai voie nici să te aperi de a fi ascultat în propria casă”
FLASH NEWS Luca Niculescu spune că succesul Guvernului său se va măsura în rezultate concrete: autostrăzi, școli, spitale și capital pentru firmele românești
15:09
Luca Niculescu spune că succesul Guvernului său se va măsura în rezultate concrete: autostrăzi, școli, spitale și capital pentru firmele românești
CONTROVERSĂ Ce fel de echipamente comercializează firma care este cercetată în noul dosar al lui Călin Georgescu
15:02
Ce fel de echipamente comercializează firma care este cercetată în noul dosar al lui Călin Georgescu
ECONOMIE Curs valutar BNR, 21 octombrie 2026. Euro crește din nou, dolarul scade. Ce se întâmplă cu lira sterlină
14:48
Curs valutar BNR, 21 octombrie 2026. Euro crește din nou, dolarul scade. Ce se întâmplă cu lira sterlină
INCIDENT Un nou caz de violență între elevi, după incidentul de la Bistrița. Un elev de 14 ani din Dâmbovița, amenințat cu moartea și bătut la școală. A cerut ordin de protecție
14:47
Un nou caz de violență între elevi, după incidentul de la Bistrița. Un elev de 14 ani din Dâmbovița, amenințat cu moartea și bătut la școală. A cerut ordin de protecție

Cele mai noi

Trimite acest link pe