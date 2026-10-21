Noul şef al MAE spune că se intră într-o etapă în care politica externă nu se mai poate baza pe retorică generală, ci pe execuţie

Miercuri, Dan Neculăescu a preluat oficial portofoliul de ministru al Afacerilor Externe, în prezența prim-ministrului Luca Niculescu, la sediul MAE.

Neculăescu spune că prezenţa premierului într-un astfel de moment „este un semnal puternic de susținere pentru echipa MAE și o confirmare a faptului că acțiunea externă a României este o prioritate a Guvernului”.

Noul ministru a mulţumit şi predecesoarei sale, Oana Ţoiu, şi dă asigurări că „intrăm într-o etapă în care politica externă nu se mai poate baza pe o retorică generală, ci pe execuție, pe termene respectate și pe obiective măsurabile”.

„Avem un program de guvernare clar, agreat și asumat, și vom lucra îndeaproape la fiecare pas pentru rezultate imediate acolo unde miza este maximă pentru cetățenii noștri. Pilonul central al acțiunii noastre rămâne securitatea. Continuăm să întărim postura de descurajare și apărare pe Flancul Estic, să consolidăm Parteneriatul nostru Strategic cu Statele Unite și să ne îndeplinim angajamentele asumate în cadrul NATO, iar Marea Neagră va fi o prioritate absolută. Vom lucra pentru dezvoltarea economică a țării și vreau ca diplomația economică să treacă de la concept teoretic la instrument activ prin care sprijinim companiile românești să intre pe noi piețe, dar și să atragem investiții strategice”, mai scrie Neculăescu, miercuri, pe facebook.

Ministrul MAE a subliniat şi faptul că „diaspora nu este o categorie statistică, ci parte vie a națiunii române”.