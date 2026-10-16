O regiune din România, pe primul loc într-un clasament al destinațiilor turistice subestimate. Păduri străvechi, mânăstiri și peisaje spectaculoase

Un colț liniștit al României, plin de mănăstiri pictate și păduri străvechi, a ocupat primul loc în lista recent actualizată de Time Out a celor mai subestimate locuri de vizitat din lume.

Bucovina tocmai a ocupat primul loc în lista recent actualizată de Time Out a celor mai subestimate destinații de călătorie din lume pentru 2027. Lista reunește 41 de alternative mai liniștite și mai ieftine la destinațiile clasice. Fiecare loc a fost vizitat de un editor Time Out sau de unul dintre scriitorii publicației specializați în călătorii în jurul lumii, iar multe dintre aceste destinații sunt dornice să primească mai mulți vizitatori.

Bucovina este o regiune profund tradițională, cu păduri străvechi, pajiști cu flori sălbatice și mici orașe montane, care găzduiește opt mănăstiri pictate incluse în patrimoniul UNESCO, cu biserici acoperite de fresce colorate ce înfățișează scene biblice și povești din folclorul românesc.

Tot aici începe Via Transilvanica, traseul de pelerinaj al României, lung de 1.400 de kilometri, care traversează țara pe diagonală, trece prin aproximativ 400 de comunități și necesită circa două luni pentru a fi parcurs în întregime. Bucovina este, de asemenea, centrul tradiției românești de încondeiere a ouălor, iar Muzeul Național al Ouălor Încondeiate din Ciocănești găzduiește sute de exemplare.

Ce alte destinații au fost incluse în clasament

Locul al doilea îi revine statului Dakota de Sud, care are parcuri naționale la fel de spectaculoase, dar fără aglomerația din Yosemite sau Yellowstone. Aici se află Badlands, unde bizonii cutreieră liber printre formațiuni stâncoase dungate, ale căror culori se schimbă pe parcursul zilei, și Custer State Park, unde trăiește a doua cea mai mare turmă de bizoni din țară și unde se găsește Needles Highway, un drum de 14 mile, cu numeroase serpentine strânse.

Tot aici se află Muntele Rushmore, precum și Memorialul Crazy Horse, încă neterminat. Dacă îți programezi călătoria în septembrie, poți participa la evenimentul anual Buffalo Roundup, când 60 de cowboy și cowgirl adună cei 1.600 de bizoni din Custer pentru controale de sănătate, relatează Time Out.

Pe locul al treilea se află orașele asturiene din nordul Spaniei. Plajele și munții regiunii nu mai sunt de mult un secret, însă orașele sale tind să fie trecute cu vederea. Oviedo este un oraș verde și străvechi, cu peste 100 de sculpturi răspândite pe străzile sale; Gijón este cel mai mare și mai cool oraș al regiunii, cu un centru vechi plin de străduțe întortocheate și o plajă imensă; iar Avilés are un caracter medieval și impresionantul centru cultural Centro Niemeyer.

Locurile patru și cinci ne duc ambele în America Latină. Peninsula Osa din Costa Rica concentrează peste două procente din biodiversitatea planetei într-un colț izolat, iar pentru a ajunge acolo este nevoie de un avion de mici dimensiuni, un vehicul de teren 4×4 robust și o călătorie cu barca prin zonele umede ale junglei.

În Peru, regiunea San Martín este o porțiune luxuriantă și liniștită a pădurii tropicale montane din Amazonul peruan superior, unde pot fi întâlnite păsări colibri, leneși și cascade precum Salto de la Bruja, sau „Saltul Vrăjitoarei”, unde familiile locale merg să înoate.

Cele mai subestimate 10 destinații de călătorie pentru 2027