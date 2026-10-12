Oana Gheorghiu anunță că azi e ziua ei: „Încep un nou capitol”. Câți ani împlinește vicepremierul

Oana Gheorghiu împlinește pe 12 octombrie, 57 de ani. Cu această ocazie, vicepremierul a publicat un mesaj pe rețelele sociale, în care vorbește despre provocările ultimului an și despre începutul unui nou capitol din viața sa.

Vicepremierul și-a anunțat aniversarea printr-o postare în care a ales să nu facă bilanțul ultimelor luni, rezumând perioada într-o singură frază.

”Ultimul an a fost cu adevărat foarte provocator”, a scris aceasta.

Oana Gheorghiu: ”Astăzi încep un nou capitol”

Vicepremierul a anunțat apoi că împlinește 57 de ani, prezentând aniversarea drept începutul unei noi etape. Mesajul se încheie cu mulțumiri adresate celor care i-au fost aproape și despre care spune că speră să îi rămână alături și de acum înainte.

”Astăzi încep un nou capitol, cel cu numărul 57. Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați fost și îmi veți fi în continuare alături”, a transmis Oana Gheorghiu.

Oana Gheorghiu, vicepremier de aproape un an

Oana Gheorghiu a devenit oficial vicepremier pe 30 octombrie 2025, când a depus jurământul la Palatul Cotroceni, în fața președintelui Nicușor Dan.

Decretul de numire a fost semnat pe 29 octombrie 2025 și publicat în Monitorul Oficial pe 30 octombrie.

Oana Gheorghiu a fost propusă de premierul Ilie Bolojan pentru funcția rămasă vacantă după demisia lui Dragoș Anastasiu.