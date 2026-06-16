Panică în centrul Piteștiului. O valiză suspectă din fața Galeriei de Artă a generat mobilizarea autorităților

Autoritățile din Pitești s-au mobilizat în această dimineață după ce un bagaj, abandonat chiar în centrul orașului, în fața Galeriei de Artă în centrul municipiului Pitești, a stârnit suspiciuni. În urma verificărilor, s-a dovedit că nu a fost vorba de un incident periculos, iar proprietarul valizei a fost găsit, transmite Pitești24.ro.

O valiză uitată de un muncitor, în fața Galeriei de Artă din Piteștia pus pe jar autoritățile, marți dimineață.

În valiza găsită pe trotuarul din fața Galeriei de Artă erau unelte şi scule. A fost identificat şi proprietarul. La finalul intervenției trupelor antitero, bărbatul s-a prezentat la fața locului și le-a declarat autorităților că bagajul îi aparține. Este un muncitor care efectua lucrări la clădirea Galeriei de Artă. În drum către o localitate din afara Piteştiului și-a dat seama că a uitat valiza cu unelte și scule și a revenit.

Autoritățile s-au sesizat în privința valizei din centrul orașului, într-o zonă aflată în apropierea Primăriei și a unei instituții medicale. Din cauza obiectului suspect, din fața Galeriei de Artă, poliția a izolat perimetrul și a blocat circulația. La acțiune au participat polițiști, luptători SAS și echipe ale Brigăzii Antitero.

Din motive de siguranță, accesul în zonă a fost restricționat temporar, iar traficul rutier a fost deviat de pe Bulevardul Republicii, din zona Muntenia, către cartierul Nord.

Intervenția a atras atenția trecătorilor și a șoferilor, care s-au confruntat cu restricții de circulație și aglomerație în zonele adiacente. Autoritățile au făcut apel la calm și au solicitat populației să respecte indicațiile forțelor de ordine, pentru a permite desfășurarea în condiții de siguranță a operațiunilor.

Anunțul Poliției Argeș

„Astăzi, 16 iunie 2026, în jurul orei 09:30, polițiștii piteșteni au fost sesizați cu privire la prezența unui colet suspect în zona Galeriei de Artă din municipiul Piteşti.

La fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Poliţiei Municipiului Pitești, fiind instituite măsuri de siguranță pentru protejarea cetățenilor şi delimitarea perimetrului pentru acțiunea structurii specializate.

Astfel, la fața locului au intervenit polițiștii Serviciului pentru Acțiuni Speciale – Pirotehnic, care au efectuat verificări și măsuri de evaluare a riscului. Pe durata intervenției, accesul persoanelor în zona de siguranță a fost restricționat, iar traficul a fost redirecționat. În urma verificărilor efectuate de specialiștii pirotehniști, s-a stabilit că bagajul nu avea un conţinut periculos. Intervenția s-a încheiat în condiții de siguranță, fără a fi înregistrate victime sau pagube materiale.

Reamintim cetățenilor că, în situația idenficării unor obiecte sau colete suspecte sau abandonate, să nu le manipuleze și să apeleze de îndată Numărul Unic pentru Apeluri de Urgență 112″, a transmis IPJ Argeș.

FOTO/VIDEO: Piteștiri.ro