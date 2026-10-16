Paolo Zampolli, emisarul lui Trump care l-a sunat pe Nicușor Dan în timpul unei conferințe, a fost demis

Scandal de proporții în Departamentul de Stat al SUA, după ce un conflict între doi oficiali numiți de președintele Donald Trump a scos la iveală acuzații de insubordonare, depășire a atribuțiilor și posibile activități neautorizate.

În centrul disputei se află Paolo Zampolli, prieten apropiat al liderului de la Casa Albă și omul care i-a făcut cunoștință cu Melania Trump, și Christopher Landau, adjunctul secretarului de stat american. Potrivit Politico, Zampolli și-a pierdut funcția la câteva ore după publicarea dezvăluirilor.

În articolul publicat joi, Politico a descris conflictul de câteva luni pe care acesta îl avusese, prin e-mail cu secretarul de stat adjunct, Christopher Landau. Cei doi oficiali s-au certat pe tema autorității și a lanțurilor de comandă, Landau încercând să-l mențină pe Zampolli concentrat asupra rolului lui de emisar cultural.

Disputa, care a început în jurul atribuțiilor diplomatice ale lui Zampolli, a degenerat în acuzații reciproce și amenințări cu sancțiuni disciplinare și consecințe juridice.

”Șeful meu numărul unu este președintele Americii”

Într-unul dintre e-mailuri, Landau a precizat că, potrivit notificării transmise de administrație Congresului, ”obiectivul principal” al funcției lui Zampolli era ”să reprezinte Statele Unite la evenimente culturale internaționale și să dezvolte parteneriate culturale globale”.

Deși funcția sa era în cadrul Departamentului de Stat, Zampolli, care anul trecut a scris pe rețelele de socializare că „nu am avut niciodată un șef în viața mea”, a sugerat public că ierarhiile birocratice obișnuite nu i se aplică. ”Șeful meu numărul unu este președintele Americii”, a declarat Zampolli pentru Financial Times.

În timpul primului său mandat prezidențial, Trump l-a numit pe Zampolli în consiliul de administrație al Kennedy Center, iar în actuala administrație l-a desemnat reprezentant special al Statelor Unite pentru parteneriate globale.