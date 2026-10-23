Premierul Luca Niculescu își completează echipa cu un nou diplomat. Cine este Oleg Ungureanu, rechemat de la Consulatul României din Lyon

Premierul Luca Niculescu își completează echipa de la Palatul Victoria cu un diplomat de carieră. Guvernul a aprobat vineri rechemarea lui Oleg Ungureanu din funcția de consul general al României la Lyon, în Franța.

Potrivit unor surse citate de Antena 3, acesta ar urma să preia conducerea Cancelariei prim-ministrului, o funcție cu rang de ministru. Este a doua persoană provenită din Ministerul Afacerilor Externe care ar urma să se alăture echipei premierului.

Hotărârea a fost adoptată în ședința extraordinară a Guvernului din 23 octombrie. ”Potrivit Hotărârii de Guvern, domnul Oleg Ungureanu se recheamă din calitatea de consul general, șef al Consulatului General al României la Lyon, Republica Franceză”, a transmis Executivul.

Deși rechemarea sa este oficială, numirea la conducerea Cancelariei premierului nu a fost încă anunțată printr-o decizie distinctă.

Cine este Oleg Ungureanu, diplomatul pe care Niculescu îl vrea în echipa sa

Oleg Ungureanu este diplomat de carieră, cu experiență în cadrul misiunilor diplomatice și consulare ale României. Înainte de a prelua conducerea Consulatului General de la Lyon, în 2023, acesta a activat în cadrul reprezentanțelor diplomatice românești din Paris și Bruxelles.

La Bruxelles, Ungureanu a coordonat secția consulară a Ambasadei României, ocupându-se de activități legate de relația cu cetățenii români aflați în străinătate. Experiența sa în administrația diplomatică ar urma să fie valorificată în noua funcție de la Palatul Victoria.

Posibila numire a lui Oleg Ungureanu vine la doar două zile după ce Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion a fost numită director de cabinet al premierului Luca Niculescu. Și aceasta provine din structurile Ministerului Afacerilor Externe.