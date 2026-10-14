Românii care își încălzesc locuințele cu lemne pot cumpăra combustibil direct de la ocoalele silvice administrate de Romsilva, la prețuri care variază în funcție de specie, sortiment și modalitatea de livrare. Pentru anul 2026, regia estimează că va pune la dispoziția populației aproximativ 2 milioane de metri cubi de lemn pentru foc, iar prețul mediu de vânzare se menține la nivelul celui din 2025, potrivit Agrointeligența.

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Potrivit datelor publicate de Romsilva, în primele nouă luni ale anului au fost vândute direct populației 1,24 milioane de metri cubi de lemn pentru foc, la un preț mediu de aproximativ 280 de lei pe metru cub.

Cât costă un metru cub de lemne

Prețurile diferă în funcție de tipul lemnului și de condițiile în care este comercializat. Pentru lemnul de foc cumpărat de la locul recoltării, tarifele sunt cuprinse, în medie, între 200 și 450 de lei pe metru cub.

În cazul lemnului paletizat, livrat din depozitele Romsilva, prețul poate ajunge la 700 de lei pe palet. Costul final poate crește dacă sunt solicitate servicii suplimentare de transport, secționare sau despicare.

În prezent, unitățile silvice au disponibile aproximativ 400.000 de metri cubi de lemn pentru foc. Stocurile urmează să fie completate pe măsură ce continuă lucrările de recoltare.

De unde pot fi cumpărate lemnele

Persoanele interesate trebuie să contacteze ocolul silvic din zona de domiciliu pentru a afla ce cantități sunt disponibile și unde pot fi ridicate. Cererile pot fi depuse la sediile ocoalelor silvice sau adresate direct gestionarilor de masă lemnoasă.

Lista actualizată a stocurilor și a prețurilor practicate de fiecare unitate este publicată pe site-ul Romsilva, în secțiunea „Publicitate anunțuri – Disponibil lemn pentru foc”. Lemnele pot fi cumpărate și prin magazinul online romsilva.store.

În funcție de dotările disponibile, unele ocoale silvice pot asigura, contra cost, transportul la domiciliu și pregătirea lemnului prin secționare sau despicare. Comercializarea se poate face, în funcție de unitate, vrac, în saci sau paletizat.

Ce documente trebuie solicitate la cumpărare

Romsilva recomandă cumpărătorilor să verifice proveniența lemnului și să solicite documentele legale aferente tranzacției: avizul de însoțire și factura fiscală sau bonul fiscal.

Regia Națională a Pădurilor nu este singurul furnizor de lemn pentru foc din România, astfel că populația poate apela și la alți operatori economici.

Potrivit legislației, Romsilva are obligația de a asigura anual cel puțin un milion de metri cubi de lemn pentru foc și lemn rotund cu diametrul de maximum 24 de centimetri la capătul gros, destinat încălzirii locuințelor.