Prima pagină » Actualitate » Cât costă lemnele de foc în 2026, cumpărate direct de la Romsilva. Prețurile pornesc de la 200 de lei pe metru cub

Cât costă lemnele de foc în 2026, cumpărate direct de la Romsilva. Prețurile pornesc de la 200 de lei pe metru cub

Cât costă lemnele de foc în 2026, cumpărate direct de la Romsilva. Prețurile pornesc de la 200 de lei pe metru cub
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Românii care își încălzesc locuințele cu lemne pot cumpăra combustibil direct de la ocoalele silvice administrate de Romsilva, la prețuri care variază în funcție de specie, sortiment și modalitatea de livrare. Pentru anul 2026, regia estimează că va pune la dispoziția populației aproximativ 2 milioane de metri cubi de lemn pentru foc, iar prețul mediu de vânzare se menține la nivelul celui din 2025, potrivit Agrointeligența.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Potrivit datelor publicate de Romsilva, în primele nouă luni ale anului au fost vândute direct populației 1,24 milioane de metri cubi de lemn pentru foc, la un preț mediu de aproximativ 280 de lei pe metru cub.

Cât costă un metru cub de lemne

Prețurile diferă în funcție de tipul lemnului și de condițiile în care este comercializat. Pentru lemnul de foc cumpărat de la locul recoltării, tarifele sunt cuprinse, în medie, între 200 și 450 de lei pe metru cub.

În cazul lemnului paletizat, livrat din depozitele Romsilva, prețul poate ajunge la 700 de lei pe palet. Costul final poate crește dacă sunt solicitate servicii suplimentare de transport, secționare sau despicare.

În prezent, unitățile silvice au disponibile aproximativ 400.000 de metri cubi de lemn pentru foc. Stocurile urmează să fie completate pe măsură ce continuă lucrările de recoltare.

De unde pot fi cumpărate lemnele

Persoanele interesate trebuie să contacteze ocolul silvic din zona de domiciliu pentru a afla ce cantități sunt disponibile și unde pot fi ridicate. Cererile pot fi depuse la sediile ocoalelor silvice sau adresate direct gestionarilor de masă lemnoasă.

Lista actualizată a stocurilor și a prețurilor practicate de fiecare unitate este publicată pe site-ul Romsilva, în secțiunea „Publicitate anunțuri – Disponibil lemn pentru foc”. Lemnele pot fi cumpărate și prin magazinul online romsilva.store.

În funcție de dotările disponibile, unele ocoale silvice pot asigura, contra cost, transportul la domiciliu și pregătirea lemnului prin secționare sau despicare. Comercializarea se poate face, în funcție de unitate, vrac, în saci sau paletizat.

Ce documente trebuie solicitate la cumpărare

Romsilva recomandă cumpărătorilor să verifice proveniența lemnului și să solicite documentele legale aferente tranzacției: avizul de însoțire și factura fiscală sau bonul fiscal.

Regia Națională a Pădurilor nu este singurul furnizor de lemn pentru foc din România, astfel că populația poate apela și la alți operatori economici.

Potrivit legislației, Romsilva are obligația de a asigura anual cel puțin un milion de metri cubi de lemn pentru foc și lemn rotund cu diametrul de maximum 24 de centimetri la capătul gros, destinat încălzirii locuințelor.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Așa arată trecerea de pietoni de 39.000 de lei care duce spre nicăieri. Se află într-un oraș mare din România
15:19
Așa arată trecerea de pietoni de 39.000 de lei care duce spre nicăieri. Se află într-un oraș mare din România
ALERTĂ Bucureștiul, cea mai scumpă capitală europeană la energie electrică în raport cu puterea de cumpărare
15:01
Bucureștiul, cea mai scumpă capitală europeană la energie electrică în raport cu puterea de cumpărare
INCIDENT Incident grav la un liceu din Bacău. O bucată de tencuială a căzut peste două eleve
14:56
Incident grav la un liceu din Bacău. O bucată de tencuială a căzut peste două eleve
CONTROVERSĂ 13 ani de la momentul Pungești. Chisăliță (AEI): România a ratat șansa unei independențe energetice mai mari. Unde a greșit statul
14:49
13 ani de la momentul Pungești. Chisăliță (AEI): România a ratat șansa unei independențe energetice mai mari. Unde a greșit statul
NEWS ALERT VIDEO | Șeful de la Permise Ilfov și un subaltern al acestuia au fost reținuți de DNA pentru luare de mită. Cei doi, la un loc, ar fi primit mită de 50 de ori
14:41
VIDEO | Șeful de la Permise Ilfov și un subaltern al acestuia au fost reținuți de DNA pentru luare de mită. Cei doi, la un loc, ar fi primit mită de 50 de ori
ECONOMIE Curs valutar BNR, miercuri, 14 octombrie 2026. Euro și lira sterlină cresc din nou
14:35
Curs valutar BNR, miercuri, 14 octombrie 2026. Euro și lira sterlină cresc din nou
Mediafax
PSD, decizie crucială azi pentru Guvernul Luca Niculescu! Sorin Grindeanu are trei variante pe masă
Digi24
Musk a lăsat Ucraina fără Starlink. „Misiuni importante au fost zădărnicite la cererea administrației Trump”
Cancan.ro
Asia Express s-a transformat în Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între soțul Valeriei Lungu și „ispita” Loredana Chivu
Prosport.ro
Chinezii au rămas impresionați de noua Dacia Spring. Cum au numit design-ul mașinii din România
Adevarul
România, campioană europeană la scumpirea locuințelor. Cât din salariu ajunge la bancă pentru un apartament
Mediafax
Rusia pregătește scenarii pentru un război cu Europa până în 2045. Punctul vulnerabil al europenilor
Click
Revoltă în învățământ! Directoarele de la „Lazăr” și „Caragiale” au picat concursul pe post și acuză Ministerul
Digi24
A fost anunțată cauza morții lui RJ Mitte, actorul din „Breaking Bad”
Cancan.ro
SCANDAL de jumătate de milion de euro în culisele Las Fierbinți! Toma Cuzin se consideră protagonist, dar adversarii din proces îl pun la punct. Ce spune Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Concurenta de la „Asia Express” este de nerecunoscut
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Reguli noi în 2026 pentru tranzacțiile auto. Dacă nu ai Fiscalul de la vânzător, mai poți înscrie mașina pe numele tău?
Descopera.ro
O nouă specie de pinguin a fost descrisă după mai bine de un secol
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Roverul Curiosity a surprins un răsărit de soare spectaculos pe planeta Marte
Mediafax Italia
Lovitură pentru mașinile cu numere străine! Ce prevede Noul Cod rutier?!
Mediafax Spania
Mesajul CIUDAT al lui Trump. Ce a vrut să spună?!
COMUNICAT COMUNICAT. Programul ANOFM – BAT România continuă să genereze oportunități de angajare în comunitățile afectate de contrabandă
15:16
COMUNICAT. Programul ANOFM – BAT România continuă să genereze oportunități de angajare în comunitățile afectate de contrabandă
VIDEO Doi tineri acuzați că ar fi folosit un robot pentru a pipăi o adolescentă de 16 ani. Autoritățile germane au deschis o anchetă
15:15
Doi tineri acuzați că ar fi folosit un robot pentru a pipăi o adolescentă de 16 ani. Autoritățile germane au deschis o anchetă
DESTINAȚII Cel mai mare munte din Europa de Vest a crescut cu doi metri în ultimii trei ani. Ce înălțime are acum Mont Blanc
15:04
Cel mai mare munte din Europa de Vest a crescut cu doi metri în ultimii trei ani. Ce înălțime are acum Mont Blanc
FLASH NEWS Ce anunță Kremlinul despre propunerea lui Trump pentru un armistițiu energetic între Ucraina și Rusia. Zelenski a acuzat Moscova de „un dispreț fără precedent față de SUA“ după ultimele atacuri
14:43
Ce anunță Kremlinul despre propunerea lui Trump pentru un armistițiu energetic între Ucraina și Rusia. Zelenski a acuzat Moscova de „un dispreț fără precedent față de SUA“ după ultimele atacuri
FLASH NEWS Ilie Bolojan s-a întâlnit cu ambasadorii UE la București și reprezentantul Comisiei Europene. Ce subiecte au fost pe agenda discuțiilor
14:37
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu ambasadorii UE la București și reprezentantul Comisiei Europene. Ce subiecte au fost pe agenda discuțiilor
ANALIZĂ Adrian Năstase, amplu articol despre rolul pe care serviciile de informații îl au în politica externă. „Raportările diplomatice, sursele umane, mijloacele tehnice și cercetarea surselor deschise trebuie să se completeze”
14:33
Adrian Năstase, amplu articol despre rolul pe care serviciile de informații îl au în politica externă. „Raportările diplomatice, sursele umane, mijloacele tehnice și cercetarea surselor deschise trebuie să se completeze”

Cele mai noi

Trimite acest link pe