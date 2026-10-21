Prezervativele ar putea fi mai ieftine. Un nou proiect de lege cere eliminarea TVA-ului de pe cea mai populară metodă contraceptivă. Cine sunt inițiatorii

Două deputate neafiliate, Dumitriţa Albu şi Tăsica Simu, cer ieftinirea scutecelor şi prezervativelor, prin eliminarea aplicării cotei de TVA. Proiectul celor două parlamentare a fost depus miercuri un proiect pentru completarea Legii 227/2015, privind Codul Fiscal.
„TVA ZERO pentru produse de igienă esențiale!
Produsele de igienă esențiale nu sunt un lux și nu ar trebui taxate ca atare!
Am depus, împreună cu colega mea, deputata Aurora Tasica Simu, un proiect de lege prin care propunem eliminarea TVA pentru absorbante și alte produse de igienă menstruală, scutece pentru copii, produse destinate persoanelor care suferă de incontinență, precum și prezervative.
Am pornit de la o realitate simplă: o femeie nu alege să aibă nevoie de absorbante, părinții nu pot renunța la scutecele copiilor, iar persoanele care suferă de incontinență au nevoie de produse care le asigură igiena și demnitatea. În același timp, prezervativele au un rol esențial în prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală și a sarcinilor nedorite”, spune, pentru Gândul, deputatul Dumitriţa Albu.
Parlamentarul ne asigură că „nu este un proiect populist, ci o măsură fiscală și socială care se înscrie în cadrul legislativ european”.
„Directiva (UE) 2022/542 permite statelor membre să aplice tratamente fiscale preferențiale anumitor produse esențiale, în condițiile prevăzute de legislația europeană.
Nu cerem privilegii și nu propunem ajutoare sociale. Propunem ca statul să nu mai perceapă TVA pentru produse care răspund unor nevoi fundamentale”, mai spune deputatul neafiliat.
Cota de TVA (21%) se aplică la prețul de bază al produsului. De exemplu, dacă un prezervativ costă 10 lei fără taxe, magazinul adaugă 2,1 lei (21%), iar prețul final la raft devine 12,1 lei.