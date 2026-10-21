Prezervativele ar putea fi mai ieftine. Un nou proiect de lege cere eliminarea TVA-ului de pe cea mai populară metodă contraceptivă. Cine sunt inițiatorii

Două deputate neafiliate, Dumitriţa Albu şi Tăsica Simu, cer ieftinirea scutecelor şi prezervativelor, prin eliminarea aplicării cotei de TVA. Proiectul celor două parlamentare a fost depus miercuri un proiect pentru completarea Legii 227/2015, privind Codul Fiscal.

„TVA ZERO pentru produse de igienă esențiale!

Produsele de igienă esențiale nu sunt un lux și nu ar trebui taxate ca atare!

Am depus, împreună cu colega mea, deputata Aurora Tasica Simu, un proiect de lege prin care propunem eliminarea TVA pentru absorbante și alte produse de igienă menstruală, scutece pentru copii, produse destinate persoanelor care suferă de incontinență, precum și prezervative.

Am pornit de la o realitate simplă: o femeie nu alege să aibă nevoie de absorbante, părinții nu pot renunța la scutecele copiilor, iar persoanele care suferă de incontinență au nevoie de produse care le asigură igiena și demnitatea. În același timp, prezervativele au un rol esențial în prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală și a sarcinilor nedorite”, spune, pentru Gândul, deputatul Dumitriţa Albu.