Prima inaugurare de pe Autostrada Transilvania în 2026 se apropie. Punctul-cheie care decide deschiderea traficului

Autostrada Transilvania se pregătește pentru prima inaugurare din 2026. Dacă ritmul lucrărilor se menține, în luna iulie șoferii ar putea circula pe un nou segment al A3, între Zimbor și Poarta Sălajului, în județul Sălaj.

Noua porțiune face parte din tronsonul Nădășelu – Poarta Sălajului, aflat încă în execuție și programat să fie finalizat integral în cursul anului 2026. Deschiderea celor 12,24 kilometri ar reprezenta primul pas important pentru extinderea Autostrăzii Transilvania în nord-vestul țării după o perioadă îndelungată fără inaugurări pe acest sector.

Ultimul tronson dat în trafic dinspre Cluj-Napoca a fost Gilău – Nădășelu, inaugurat în septembrie 2018. După aproape opt ani, autostrada ar putea ajunge mai departe, până la Poarta Sălajului, însă într-o primă etapă doar prin deschiderea secțiunii Zimbor – Poarta Sălajului.

„El ar putea fi deschis rapid, în iulie, dacă se dorește. Iar de la Nădășelu spre Zimbor, în decembrie. Din păcate constructorul (UMB) nu a tras maxim pentru a deschide în luna mai”, a declarat, pentru Adevărul, Ionuț Ciurea, de la Asociația Pro Infrastructura.

La finalul lunii mai, directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, anunța că lucrările pe secțiunea Zimbor – Poarta Sălajului au ajuns la un stadiu de execuție de 98%.

Nodul de la Românași, esențial pentru deschiderea circulației

Punerea în circulație a noului segment depinde de finalizarea nodului rutier de la Românași. Acesta va realiza conexiunea dintre Autostrada Transilvania, DN1F Cluj-Napoca – Zalău și DJ108A, care asigură legătura spre Jibou și Benesat.

Nodul rutier a fost contractat separat de restul lucrărilor și a intrat în execuție în 2025. După finalizare, va permite accesul șoferilor pe noua porțiune de autostradă.

Investiția este finanțată prin Programul Transport 2021–2027.

Aproape 70 de kilometri noi, așteptați în 2026

Pe lângă secțiunea Zimbor – Poarta Sălajului, anul 2026 ar putea aduce finalizarea a aproape 70 de kilometri din Autostrada Transilvania. Este vorba despre tronsonul Nădășelu – Poarta Sălajului, cu o lungime de 42,84 kilometri, și despre secțiunea Suplacu de Barcău – Chiribiș, de 26,35 kilometri.

Pe traseul Nădășelu – Poarta Sălajului, circulația integrală va deveni posibilă doar după finalizarea viaductelor de la Nădășelu și Topa Mică, cu lungimi de 1,2 kilometri, respectiv 2 kilometri. Cele două structuri au fost licitate separat și sunt construite de asocierea condusă de compania Ozaltin.

Valoarea investiției se ridică la aproape 995 de milioane de lei, fără TVA, finanțarea fiind asigurată prin Programul Transport 2021–2027.

În prezent, lucrările la cele două viaducte au depășit pragul de 50%, iar termenul estimat pentru finalizare este anul 2026. După finalizarea viaductelor de la Nădășelu și Topa Mică, precum și a secțiunilor dintre Nădășelu și Poarta Sălajului, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe aproximativ 155 de kilometri de autostradă, între Poarta Sălajului și Târgu Mureș.

Autostrada se va opri temporar la Românași

Până la finalizarea subsecțiunii Poarta Sălajului – Zalău, cu o lungime de aproximativ 15 kilometri, traficul va fi descărcat prin nodul rutier de la Românași.

Pentru următorii ani, acesta va reprezenta capătul Autostrăzii Transilvania în zonă. Aici, autostrada se oprește la poalele unui deal, în apropierea traseului fostului drum imperial roman care lega Porolissum de Napoca, Potaissa și Apulum.

Subsecțiunea Poarta Sălajului – Zalău face parte din proiectul mai amplu Poarta Sălajului – Zalău – Nușfalău, cu o lungime totală de 41 de kilometri. Contractul include și realizarea Tunelului Meseș, una dintre cele mai complexe lucrări de infrastructură rutieră din România, cu o lungime de 2,89 kilometri.

Viaductul început în 2004, aproape de finalizare

Un alt tronson important așteptat în 2026 este Suplacu de Barcău – Chiribiș, în județul Bihor.

Cea mai complexă lucrare de pe acest sector este viaductul de la Suplacu de Barcău, construit peste lacul de acumulare din localitate. Structura are 1,8 kilometri lungime și 45 de deschideri.

Lucrările la acest viaduct au început încă din 2004, odată cu primele șantiere ale Autostrăzii Transilvania din nord-vestul României, iar finalizarea sa ar putea marca încheierea unuia dintre cele mai vechi proiecte rutiere aflate încă în execuție.