Prima reacție a ministrului Apărării în cazul navei scufundate de drone la 24 de kilometri de Constanța: „Este o investigație în curs”

Ministrul Apărării, Ștefan Radu Optrea, a avut o primă reacție după incidentul naval produs vineri, 23 octombrie, în Marea Neagră, la aproximativ 24 de kilometri de Portul Constanța. O navă comercială ar fi fost lovită de drone, iar bilanțul preliminar indică un marinar decedat, trei dispăruți și nouă persoane salvate.

Întrebat despre circumstanțele în care s-a produs incidentul, ministrul Apărării a precizat că „este o investigație în curs”. Cauzele exacte ale incidentului și proveniența presupuselor drone nu au fost stabilite oficial.

„Despre acest subiect veți primi informările oficiale din partea instituțiilor statului român, în momentul în care toate investigațiile vor fi încheiate”, a precizat Radu Oprea.

Ce se știe despre incidentul naval din Marea Neagră

Potrivit informațiilor transmise de Autoritatea Navală Română, Centrul Maritim de Coordonare a fost alertat vineri, în jurul orei 10:00, cu privire la situația navei Khoryv, aflată în dificultate la aproximativ 13 mile marine de Constanța, în afara apelor teritoriale ale României.

La bord se aflau 13 membri ai echipajului, dintre care zece cetățeni ucraineni și trei cetățeni azeri.

Conform bilanțului preliminar, nouă marinari au fost salvați, trei sunt în continuare dați dispăruți, iar o persoană a fost declarată decedată.

O amplă operațiune de căutare și salvare a fost declanșată în zonă, în timp ce autoritățile încearcă să stabilească împrejurările în care nava a ajuns în dificultate.

Incidentul are loc pe fondul unei serii de atacuri și evenimente de securitate care au vizat nave comerciale din Marea Neagră în ultimele săptămâni.