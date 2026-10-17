Primul deces provocat de gripă în România, în sezonul 2026-2027. Victima era un bărbat din Cluj

A fost confirmat primul deces asociat virusului gripal din sezonul 2026-2027, în România. Victima este un bărbat de peste 65 de ani, din județul Cluj, care avea și alte afecțiuni medicale și nu figura ca fiind vaccinat împotriva gripei.

Anunțul a fost făcut de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), în contextul în care peste 82.000 de cazuri de infecții respiratorii au fost raportate la nivel național într-o singură săptămână.

Institutul Național de Sănătate Publică a anunțat primul deces confirmat cu virus gripal din actualul sezon. Este vorba despre un pacient din județul Cluj, în vârstă de cel puțin 65 de ani, care prezenta și afecțiuni medicale preexistente. Bărbatul a fost diagnosticat cu virus gripal de tip A, fără ca subtipul să fi fost stabilit la momentul raportării.

Potrivit datelor oficiale, pacientul nu figura în Registrul Electronic Național de Vaccinări ca fiind vaccinat antigripal.

Peste 82.000 de infecții respiratorii într-o săptămână

În perioada 5-11 octombrie 2026, în România au fost înregistrate 82.363 de cazuri de infecții respiratorii, categorie care include infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare, pneumoniile și gripa clinică.

Numărul îmbolnăvirilor este cu 2,7% mai mare decât în săptămâna precedentă, când au fost raportate 80.193 de cazuri. Comparativ cu aceeași perioadă a sezonului trecut, când au fost înregistrate 84.736 de cazuri, numărul actual este mai mic cu 2,8%.

Datele arată că infecțiile respiratorii sunt deja răspândite la nivel național, odată cu scăderea temperaturilor și începutul sezonului rece.

Câte cazuri de gripă au fost confirmate

În săptămâna analizată, medicii au raportat 201 cazuri de gripă clinică, față de 210 în săptămâna precedentă. Alte 12 cazuri de gripă au fost confirmate prin analize de laborator.

De asemenea, au fost raportate 12 cazuri de infecții respiratorii acute severe, cu cinci mai multe decât în intervalul anterior. De la începutul sezonului gripal 2026-2027, au fost confirmate în laborator 13 cazuri de gripă.

Câți români s-au vaccinat împotriva gripei

Potrivit INSP, până la 11 octombrie 2026, în Registrul Electronic Național de Vaccinări au fost înregistrate 256.556 de vaccinări antigripale. Dintre acestea, 252.147 au fost administrate persoanelor care beneficiază de vaccinare compensată, iar 1.991 au fost efectuate în farmacii comunitare autorizate. Cele mai multe vaccinări au fost raportate în rândul persoanelor de cel puțin 65 de ani, categorie în care au fost administrate 166.325 de doze.

Gripa poate provoca forme severe de boală, în special în cazul persoanelor vârstnice, al pacienților cu afecțiuni cronice, al femeilor însărcinate și al copiilor mici. Specialiștii recomandă vaccinarea antigripală anuală, respectarea regulilor de igienă și evitarea contactului apropiat cu persoanele care prezintă simptome respiratorii. Vaccinarea nu elimină complet riscul de infectare, dar poate reduce probabilitatea apariției unor complicații severe și a spitalizării.