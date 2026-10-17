Prima pagină » Actualitate » Primul deces provocat de gripă în România, în sezonul 2026-2027. Victima era un bărbat din Cluj

Primul deces provocat de gripă în România, în sezonul 2026-2027. Victima era un bărbat din Cluj

Elena Popescu
Primul deces provocat de gripă în România, în sezonul 2026-2027. Victima era un bărbat din Cluj
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

A fost confirmat primul deces asociat virusului gripal din sezonul 2026-2027, în România. Victima este un bărbat de peste 65 de ani, din județul Cluj, care avea și alte afecțiuni medicale și nu figura ca fiind vaccinat împotriva gripei.

Anunțul a fost făcut de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), în contextul în care peste 82.000 de cazuri de infecții respiratorii au fost raportate la nivel național într-o singură săptămână.

Institutul Național de Sănătate Publică a anunțat primul deces confirmat cu virus gripal din actualul sezon. Este vorba despre un pacient din județul Cluj, în vârstă de cel puțin 65 de ani, care prezenta și afecțiuni medicale preexistente. Bărbatul a fost diagnosticat cu virus gripal de tip A, fără ca subtipul să fi fost stabilit la momentul raportării.

Potrivit datelor oficiale, pacientul nu figura în Registrul Electronic Național de Vaccinări ca fiind vaccinat antigripal.

Peste 82.000 de infecții respiratorii într-o săptămână

În perioada 5-11 octombrie 2026, în România au fost înregistrate 82.363 de cazuri de infecții respiratorii, categorie care include infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare, pneumoniile și gripa clinică.

Numărul îmbolnăvirilor este cu 2,7% mai mare decât în săptămâna precedentă, când au fost raportate 80.193 de cazuri. Comparativ cu aceeași perioadă a sezonului trecut, când au fost înregistrate 84.736 de cazuri, numărul actual este mai mic cu 2,8%.

Datele arată că infecțiile respiratorii sunt deja răspândite la nivel național, odată cu scăderea temperaturilor și începutul sezonului rece.

Câte cazuri de gripă au fost confirmate

În săptămâna analizată, medicii au raportat 201 cazuri de gripă clinică, față de 210 în săptămâna precedentă. Alte 12 cazuri de gripă au fost confirmate prin analize de laborator.

De asemenea, au fost raportate 12 cazuri de infecții respiratorii acute severe, cu cinci mai multe decât în intervalul anterior. De la începutul sezonului gripal 2026-2027, au fost confirmate în laborator 13 cazuri de gripă.

Câți români s-au vaccinat împotriva gripei

Potrivit INSP, până la 11 octombrie 2026, în Registrul Electronic Național de Vaccinări au fost înregistrate 256.556 de vaccinări antigripale. Dintre acestea, 252.147 au fost administrate persoanelor care beneficiază de vaccinare compensată, iar 1.991 au fost efectuate în farmacii comunitare autorizate. Cele mai multe vaccinări au fost raportate în rândul persoanelor de cel puțin 65 de ani, categorie în care au fost administrate 166.325 de doze.

Gripa poate provoca forme severe de boală, în special în cazul persoanelor vârstnice, al pacienților cu afecțiuni cronice, al femeilor însărcinate și al copiilor mici. Specialiștii recomandă vaccinarea antigripală anuală, respectarea regulilor de igienă și evitarea contactului apropiat cu persoanele care prezintă simptome respiratorii. Vaccinarea nu elimină complet riscul de infectare, dar poate reduce probabilitatea apariției unor complicații severe și a spitalizării.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ASTRONOMIE Oamenii de știință au dezvăluit o perspectivă înfricoșătoare asupra viitorului sistemului nostru solar. Soarele ar putea „arunca” planetele în spațiu de 100 de ori mai repede decât se estima
15:32
Oamenii de știință au dezvăluit o perspectivă înfricoșătoare asupra viitorului sistemului nostru solar. Soarele ar putea „arunca” planetele în spațiu de 100 de ori mai repede decât se estima
INCIDENT Cerșetorul cu Lexus din Huși, care a strâns o mică avere în doar 10 ore la pelerinajul de Sfânta Parascheva, a rămas fără bani. Polițiștii locali i-au confiscat peste 9.000 de lei
15:25
Cerșetorul cu Lexus din Huși, care a strâns o mică avere în doar 10 ore la pelerinajul de Sfânta Parascheva, a rămas fără bani. Polițiștii locali i-au confiscat peste 9.000 de lei
INEDIT Descoperire arheologică la Ierusalim: un monument circular din marmură, vechi de aproape 1.700 de ani, ar putea oferi indicii despre locul în care a fost înmormântat Iisus Hristos
14:41
Descoperire arheologică la Ierusalim: un monument circular din marmură, vechi de aproape 1.700 de ani, ar putea oferi indicii despre locul în care a fost înmormântat Iisus Hristos
EXTERNE Vânătoare de iPhone-uri în Strâmtoarea Ormuz. Sute de pescari au ieșit pe mare după ce o navă cu 2.500 de containere s-a scufundat
14:12
Vânătoare de iPhone-uri în Strâmtoarea Ormuz. Sute de pescari au ieșit pe mare după ce o navă cu 2.500 de containere s-a scufundat
ECONOMIE Românii cu venituri sub 3.500 de lei ar putea primi bani pentru facturile la curent și gaze. Cu ce propunere vine guvernul Niculescu
14:07
Românii cu venituri sub 3.500 de lei ar putea primi bani pentru facturile la curent și gaze. Cu ce propunere vine guvernul Niculescu
SCANDAL Stenograme exclusive din ședința PNL în care se poate decide guvernarea. Bolojan: „Este un vot de responsabilitate”. Liberalii se revoltă și nu vor să voteze guvernul Niculescu
14:03
Stenograme exclusive din ședința PNL în care se poate decide guvernarea. Bolojan: „Este un vot de responsabilitate”. Liberalii se revoltă și nu vor să voteze guvernul Niculescu
Mediafax
„E doar carne”. Ofițerul rus ale cărui informații ar fi trimis peste 300 de soldați la moarte
Digi24
Regula rutieră pe care mulți șoferi o ignoră: Ce se întâmplă cu limita de viteză de la intrarea în localitate după prima intersecție
Cancan.ro
'E peste 1 milion de dolari.' Cine a plătit tratamentul urmat de Alina Pușcău în America
Prosport.ro
L-a învins pe Chivu și a anunțat că divorțează de Alina după 7 ani: „Am luat decizia împreună”
Adevarul
„So much bruiaj”. Cristela Georgescu, interviu pentru Mario Nawfal. Cere intervenția SUA și susține că soțul a fost amenințat cu „lichidarea fizică”
Mediafax
Declarație surprinzătoare a lui Donald Trump despre Crimeea: „Este, fără îndoială, cea mai valoroasă parte a Ucrainei”
Click
Pe cine a pus ochii Codruța Filip după divorțul de Valentin Sanfira? Cei doi bărbați celebri pe care îi admiră
Digi24
„So much bruiaj". Cristela cere intervenția SUA pentru eliberarea lui Călin Georgescu. Interviu cu un influencer care ar fi spălat bani
Cancan.ro
Ce a scris presa locală din Brăila despre Ian, noul concurent de la Insula Iubirii, în 2014. Ce studii are Boitași Marian Gigi
Ce se întâmplă doctore
Cine este doctoriţa celebră care a făcut accident în Alexandria? Ce le-a spus polițiștilor că a consumat înainte de a se urca la volan
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Noua Tesla Roadster are suport de pahare și loc pentru bagaje. Dar poate merge cu roțile în sus și sări peste alte mașini
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Un inel descoperit sub apă păstrează imaginea Farului din Alexandria, una dintre minunile pierdute ale Antichității
Mediafax Italia
SE GOLESC RAFTURILE! Anunțul care stârnește panica
Mediafax Spania
Scandal pentru sondajul electoral: ”Votul ascuns a existat întotdeauna”
STENOGRAME Scandal monstru în ședința PNL pe votul Guvernului Niculescu. Lideri din teritoriu, rafale de reproșuri la adresa lui Bolojan: „Este o greșeală, domnule președinte / Îmi pare rău că Ciucu nu suportă critica”
15:02
Scandal monstru în ședința PNL pe votul Guvernului Niculescu. Lideri din teritoriu, rafale de reproșuri la adresa lui Bolojan: „Este o greșeală, domnule președinte / Îmi pare rău că Ciucu nu suportă critica”
METEO Cum trece România de la ninsoare la 25 de grade, în doar câteva zile
14:46
Cum trece România de la ninsoare la 25 de grade, în doar câteva zile
INEDIT Farul Smygehuk, construit în 1883 în cel mai sudic punct al Suediei: povestea turnului de 17 metri și cum a fost transformat într-o destinație turistică, cu restaurant și cazare
13:28
Farul Smygehuk, construit în 1883 în cel mai sudic punct al Suediei: povestea turnului de 17 metri și cum a fost transformat într-o destinație turistică, cu restaurant și cazare
VIDEO Incident pe Nistru. Doi grăniceri ucraineni au intrat ilegal în Moldova și au fost ridicați de Poliție
13:10
Incident pe Nistru. Doi grăniceri ucraineni au intrat ilegal în Moldova și au fost ridicați de Poliție
FLASH NEWS Doi politicieni de extremă dreapta s-au îmbătat și s-au certat. Astăzi, se duelează cu săbiile
13:01
Doi politicieni de extremă dreapta s-au îmbătat și s-au certat. Astăzi, se duelează cu săbiile
FLASH NEWS Un lider important de filială pune la zid conducerea PNL înaintea votului pentru Guvernul Niculescu și acuză că partidul și-a săpat singur groapa
12:56
Un lider important de filială pune la zid conducerea PNL înaintea votului pentru Guvernul Niculescu și acuză că partidul și-a săpat singur groapa

Cele mai noi

Trimite acest link pe