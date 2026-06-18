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PSD cere de urgență ca PNL să îi retragă sprijinul politic lui Ciprian Ciucu, după acuzațiile DNA de luare de mită

PSD cere de urgență ca PNL să îi retragă sprijinul politic lui Ciprian Ciucu, după acuzațiile DNA de luare de mită
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PSD cere de urgență PNL să îi retragă sprijinul politic, după acuzațiile DNA de luare de mită, anunță formațiunea în cadrul unui comunicat.

„PSD solicită conducerii PNL să aplice în cazul prim-vicepreședintelui liberal Ciprian Ciucu aceleași principii de integritate pe care le-a solicitat de-a lungul timpului altor partide care au avut reprezentanți acuzați de fapte de corupție. Reprezentanții PNL trebuie să țină cont de faptul că principiile de integritate sunt general valabile, deci trebuie respectate și de ei înșiși, nu doar de către ceilalți”, transmit social-democrații.

Ca atare, după punerea sub control judiciar a primarului Ciprian Ciucu, sub acuzația de luare de mită, conducerea PNL trebuie să dispună de urgență suspendarea acestuia din toate funcțiile deținute în partid și să-i retragă sprijinul politic pentru exercitarea funcției de primar general al Capitalei.

Totodată, edilul Ciprian Ciucu trebuie să aplice în cazul său exact ceea ce pretindea altora aflați într-o situație similară: „să facă pasul în spate” din funcția de demnitate publică astfel încât faptele de corupție pentru care este acuzat „să nu afecteze imaginea instituției pe care o reprezintă”.

„Propaganda” pro-justiție a PNL să continue și când este vorba de Ciprian Ciucu

PSD mai cere PNL să rămână consecvent în mesajele pro-justiție date de-a lungul timpului.

„ Având în vedere propaganda pro-justiție și anti-corupție desfășurată ani de zile de către PNL, este obligatoriu ca acest partid și prim-vicepreședintele Ciprian Ciucu să facă exact ceea ce susțineau că trebuie să facă oamenii politici în astfel de situații:

1.⁠ ⁠Să se abțină să comenteze deciziile sau acțiunile magistraților, chiar dacă acum le consideră neîndreptățite. Orice astfel de comentariu reprezintă o formă de presiune politică asupra justiției.

2.⁠ ⁠Să nu invoce prezumția de nevinovăție, chiar dacă aceasta este garantată de Constituția României. Această prezumție nu poate justifica menținerea „unui penal în funcții publice”. Este obligatoriu ca acesta să se retragă din politică și să revină doar în cazul în care va fi achitat prin soluție definitivă și irevocabilă.

3.⁠ ⁠Să inverseze sarcina probei și să-i solicite lui Ciprian Ciucu „să-și demonstreze singur nevinovăția” față de faptele de corupție pentru care este acuzat.

4.⁠ ⁠Dacă prim-vicepreședintele Ciprian Ciucu refuză să se retragă din funcția de primar general, atunci PNL trebuie să ceară bucureștenilor să protesteze pentru a cere „penalului Ciucu” să nu mai ocupe funcții publice.

Mesaj și pentru ONG-uri

Nu în ultimul rând, PSD solicită tuturor organizațiilor non-guvernamentale care au militat cu aplomb pentru combaterea corupției să acționeze cu aceeași energie pentru condamnarea publică a primarului general Ciprian Ciucu, înainte de pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile a instanțelor de judecată. ”

Ciprian Ciucu, pus sub acuzare de DNA

Ciprian Ciucu a fost pus sub acuzare de procurorii DNA. Primarul Capitalei este suspect de luare de mită, faptă care ar fi avut loc pe vremea când era primar al  Sectorului 6. Audierea lui Ciucu este programată la ora 14.00.

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