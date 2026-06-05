Radu Miruță, detalii de ultimă oră despre motivul pentru care l-a sunat pe omologul ucrainean legat de drona din Constanța

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a făcut declarații de ultimă oră legat de explozia dronei ucrainene în Portul Constanța. El a confirmat că Garda de Coastă a observat drona în jurul orei 6.00 și a admis că autoritățile ucrainene au transmis notificarea către partea română abia la ora 10:00.

„Nu știu care sunt motivele pentru care Ucraina ne-a notificat la 10, nu la 6”, a spus ministrul.

Ucraina a anunțat România cu puțin timp înainte ca drona sa se autodetoneze

Cronologia reconstituită de Guvern arată că, în jurul orei 06:20, Garda de Coastă a primit o informare din partea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, cu privire la faptul că în Dana 78, în Portul Constanța, a fost observat un obiect plutitor, posibil dronă. Au fost informate MApN și SRI. În jurul orei 10.25, a fost detectat un semnal de autodistrugere. Au fost luate măsuri urgente pentru evacuarea personalului angrenat în cercetare, închiderea zonei din port și pentru stabilirea unei zone de siguranță de 1 kilometru.

Dar autoritățile de la Kiev au informat România abia în jurul orei 10.00 că au pierdut controlul asupra a patru drone, în contextul atacurilor desfășurate în apropierea graniței.

„Autoritățile ucrainene au anunțat autoritățile române la 10:00 Ne-a permis cu 10-15 minute înainte să retragem oamenii de acolo. Când am primit această notificare de la părțile ucrainene… acesta a fost și motivul pentru care am sunat ministrul ucrainean și am anunțat că așteptarea este ca atunci când află (n.r. despre acest tip de incidente) să ne anunțe. Găsesc reciproc respectuos că atunci când într-o țară aflată în război, cum se află Ucraina, se întâmplă astfel de evenimente, se ne informeze cât de repede se poate”, a declarat Miruță la Constanța.

Miruță a cerut o conferință cu miniștrii ucraineni

Radu Miruță a precizat că, împreună cu ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a solicitat o conferință cu miniștrii ucraineni.

„Este o țară aflată în război însă e mai ușor și pentru noi dacă ni se spune, nu neapărat detaliat, că s-a pierdut controlul. Noi am identificat drona la ora 06:00, am încercat să vedem despre ce e vorba, nu știu să vă spun de ce partea ucraineană ne-a anunțat la ora 10:00. O astfel de dronă poate duce până la 300 de kg de explozibil”, a mai spus ministrul.

În plus, Miruță a punctat că forțele ucrainene au pierdut patru drone maritime, toate fiind explodate la momentul declarațiilor.

„După ce ne-au spus autoritățile ucrainene că sunt în total patru drone, ne-au menționat și care sunt orele la care aceste drone sunt programate să explodeze. Au fost două explozii, undeva la 145 de kilometri est de Constanța în largul Mării Negre, iar o alta a fost undeva mai în apropiere, dar nu știu să vă spun exact distanța”, conchide ministrul.

Cu puțin timp înainte de declarațiile ministrului, Ucraina a anunțat public că drona din Portul Constanța era ucraineană, dar a pierdut controlul din cauza sabotajului Rusiai, și că a informat România: Am furnizat informațiile necesare României pentru a preveni pierderi în rândul populației civile.

România a cerut marți, la Bruxelles, ajutor pentru echipamente antidronă

Radu Miruță, a prezentat marți, la Bruxelles, detalii despre drona rusească prăbușită vinerea trecută la Galați în fața aliaților reuniți la Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SHAPE). El a spus că în prezent România încearcă să convingă statele aliate să pună la dispoziție echipamentele necesare, invocând atât incidentele recente de la graniță, cât și investițiile deja făcute în propriile capacități de apărare.

El a susținut că tehnologiile „schimbă lucrurile de la zi la zi” și că în prezent sistemele de apărare antiaeriană au nevoie să fie aduse la zi.

„Ce a fost acum o săptămână în urmă nu mai este valabil astăzi în ceea ce priveşte capabilităţile noastre de apărare, însă, nici capabilităţile celor care atacă nu sunt rămase în urmă, se îmbunătăţesc. Avem sisteme de apărare antiaeriană, care, până nu demult, vedeau cu o sensibilitate mai bună amprenta termică a acestor drone.

Analizând drona care a generat acest incident la Galaţi, am observat că, pe măsură ce trece sensibilitatea termică a acestor drone, semnătura termică este din ce în ce mai mică. Adică: ceea ce detectam cu uşurinţă până acum câteva luni, acum detectăm mai greu. Este o luptă permanentă între capabilităţile de dronă şi antidronă, cum este şi cea între virus şi antivirus”, a spus Miruță zilele trecute la Antena 3.

Incidentul din Portul Constanța a readus în actualitate acest subiect.

Sursa video: Digi24