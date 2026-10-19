Raed Arafat, primele declarații după cutremurul din Vrancea. Pompierii verifică mai multe localități din țară

Pompierii au început verificări în mai multe localități din țară, după cutremurul produs luni, în zona seismică Vrancea și resimțit inclusiv în București.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a anunțat că echipajele Inspectoratelor pentru Situații de Urgență au fost trimise pe teren pentru a identifica eventualele pagube. Potrivit primelor informații, nu au fost înregistrate apeluri la 112 care să semnaleze efecte ale seismului.

Cutremurul cu magnitudinea de 4,9, a fost resimțit în mai multe regiuni ale României, inclusiv în Capitală, dar și în Republica Moldova și Ucraina.

Raed Arafat a explicat că autoritățile au declanșat verificări preventive în zonele unde mișcarea seismică a fost resimțită. Șeful DSU a precizat că, până la momentul declarațiilor, autoritățile nu primiseră sesizări privind persoane rănite sau pagube provocate de seism.

”Până acum nu, din informațiile care le avem. În zonele în care s-a resimțit cutremurul, colegii de la Inspectoratele pentru Situații de Urgență fac verificări. Nu avem informații de apeluri 112 pentru efecte ale cutremurului”, a declarat Raed Arafat la Digi 24.

Acesta a subliniat că lipsa apelurilor de urgență reprezintă un semnal încurajator, însă echipajele continuă să verifice situația din teren.

Pompierii verifică Centrul Istoric al Capitalei. Controale și în Buzău și Vrancea

În București, Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov a trimis o autospecială în zona Centrului Istoric, unde se află numeroase clădiri vechi, pentru a identifica eventuale consecințe ale cutremurului.

”În urmă cu puțin timp s-a produs un cutremur. În acest moment, o autospecială din cadrul ISU B-IF efectuează o recunoaștere în zona Centrului Istoric, pentru a identifica posibile consecințe. Nu sunt înregistrate apeluri la numărul de urgență 112”, a transmis instituția.

Verificări similare au fost declanșate și în județele Buzău și Vrancea, precum și în alte zone în care seismul a fost resimțit.

”În mai multe inspectorate, da, au plecat mașini care fac verificări. În mai multe, și la Buzău, deci în mai multe localități, și la Vrancea, care fac verificări. Dar din momentul în care nu avem prin 112 sesizări, asta este un semn foarte pozitiv că nu există la acest moment efecte”, a explicat Raed Arafat.

Avertismentul lui Raed Arafat: ”Să nu iasă în casa scărilor”

Șeful DSU a profitat de această situație pentru a le reaminti românilor principalele reguli de protecție în cazul unui cutremur. Arafat a atras atenția că persoanele aflate în blocuri nu trebuie să fugă pe scări în timpul mișcării seismice, deoarece se pot expune unor riscuri suplimentare.

De asemenea, cei aflați pe stradă trebuie să fie atenți la elementele care se pot desprinde de pe clădiri, iar persoanele din magazine trebuie să evite apropierea de rafturile care s-ar putea răsturna.

”Dacă apar astfel de situații, populația este sfătuită să nu iasă în casa scărilor, să fie foarte atentă la obiectele care pot să cadă, de la blocuri dacă sunt pe stradă, de la rafturi dacă sunt în magazine”, a declarat Arafat.

În timpul unui cutremur, persoanele aflate în interior trebuie să se protejeze de obiectele care pot cădea și să evite ferestrele. Evacuarea se face după încetarea mișcării seismice, dacă situația o impune, fără utilizarea liftului.

Raed Arafat a insistat asupra importanței informării preventive și le-a recomandat cetățenilor să consulte platforma fiipregatit.ro și aplicația DSU.

”Există un ghid complet pe această linie și care trebuie citit înainte să se întâmple ceva. Asta o zic acum în acest context în care am avut această situație și sfatul nostru către populație este să fie cât mai bine informată din site-urile noastre care au toate datele care sunt necesare”, a declarat șeful DSU.

Seismul a avut o magnitudine de 4,9 pe scara Richter. Seismul s-a produs la 13 kilometri de Râmnicu Sărat și s-a resimțit și în Republica Moldova și Ucraina.

Sursa video: Digi 24