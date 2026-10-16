Miruță s-a lăudat degeaba cu centimetrii de la Cernavodă. Raportul Comitetului interministerial Bala arată că lucrările au avut „eficienţă redusă”. Cât e nota de plată

În luna august 2026, Radu Miruță, ministerul interimar al Apărării, avea să se laude cu cei doi centimetri în plus de la Cernavodă. Atunci, el anunțase că nivelul fluviului a crescut, însă evoluția a fost contrară prognozelor, care indicau o scădere de 2 centimetri, la momentul acela. La 2 luni distanță, un raport al Comitetului interministerial Bala indică o „eficiență redusă” a barjelor scufundate, al căror efect a fost anulat de scăderea naturală a debitului. Ambele reactoare au rămas oprite, iar costurile nu au fost încă centralizate. Raportul nu a fost adoptat.

Raportul privind intervențiile de la Bala, pentru perioada iulie-15 octombrie, este în faza finală de redactare și urmează să fie adoptat. Cele 4 barje au fost scufundate în august pentru a direcționa apa Dunării spre zona Cernavodă. Evaluarea indică un efect redus, cu un câștig estimat de doar 1-3 centimetri. Ambele reactoare rămân oprite în siguranță, iar repornirea depinde de nivelul fluviului.

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Raportul Comitetului interministerial Bala arată că lucrările au avut „eficienţă redusă”

„Intervenţia executată cu barje la Bala a avut eficienţă redusă, iar soluţiile structurale temporare modelate au indicat câştiguri de 1-3 cm”, se arată în Raportul final privind activitatea Comitetului interministerial Bala, arată news.ro.

Efectul barjelor de la Bala a fost anulat de scăderea naturală a debitului Dunării și de lipsa dragajului pe Dunărea Veche, potrivit documentului. Prioritatea este pregătirea echipamentelor mobile și testarea pompelor, fără a anticipa rezultate nedovedite.

„Efectul barjelor la Cernavodă a fost anulat de scăderea naturală a debitului, redistribuit spre braţul Borcea în lipsa dragajului pe Dunărea Veche. În intervalul operativ, prioritatea o reprezintă pregătirea mijloacelor mobile şi probele de pompare, fără anticiparea unor performanţe hidraulice nedemonstrate”, se mai arată în Raportul final privind activitatea Comitetului interministerial Bala.

Digul de 150 de metri de la Bala a avut un efect insuficient. De altfel, extinderea sa la 450 de metri nu a fost posibilă din lipsă de timp. Raportul mai arată că seceta severă din 2026 nu a fost anticipată de studiile hidrologice disponibile.

Costuri de cel puțin 33 de milioane de lei

Costurile intervențiilor de la Bala ar putea depăși 33 de milioane de lei, deși nu au fost încă centralizate. Estimările includ cheltuieli pentru barje și pompe, misiuni ale IGSU, lucrări de dragaj și modificări temporare la centrala de la Cernavodă, arată news.ro.